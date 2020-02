Pour Agostini, Yamaha n'a pas manqué de respect à Rossi

En vue d'un marché des transferts que chacun savait très ouvert, il fallait qu'un constructeur lance les hostilités pour tenter de placer dans son camps les pièces les plus attrayantes de l'échiquier MotoGP. Et à ce petit jeu, Yamaha a frappé fort, en prolongeant Maverick Viñales malgré ses contacts avec Ducati et en recrutant dans son équipe officielle un Fabio Quartararo aussi attirant que peut l'être une étoile montante qui semble avoir toutes les qualités pour rebattre les cartes du championnat.

Pour Giacomo Agostini, les annonces faites par Yamaha la semaine dernière, durant trois jours de suite, ont non seulement marqué une fin de pause hivernale excitante, mais elles vont tout simplement dans la bonne direction. "C'est incroyable. Mais des champions et des grands talents il y en a peu et tout le monde essaie de se les accaparer le plus vite possible", souligne le champion italien dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

"Yamaha a été très rapide pour abattre ses cartes et ils ont été bons, aujourd'hui si on s'endort on se fait chiper [les pilotes]. Une entreprise comme Yamaha est obligée de penser à l'avenir, parce que la moto a beau compter, dans ce sport heureusement le pilote est lui aussi très important, il a un bon pourcentage de responsabilité dans un succès. Celui qui a ce petit quelque chose en plus peut pallier les moindres carences de la moto."

S'il avait lui-même dû faire les choix des dirigeants de Yamaha, l'homme aux 15 titres mondiaux aurait pris les mêmes décisions. D'ailleurs, il avait déjà fait part de son avis au patron du programme. "Je me suis retrouvé avec Lin Jarvis sur un Grand Prix et je lui ai dit qu'ils ne pouvaient perdre aucun de leurs pilotes, que si j'avais été lui j'aurais tout de suite reconfirmé Viñales, Quartararo et même Rossi. Jarvis s'était limité à sourire."

Quand j'ai commencé à moins gagner, je me suis mis à penser que j'avais peut-être fait mon temps. Je me sentais mal, humilié en lisant dans les journaux qu'Agostini était fini juste parce que je terminais deuxième. Giacomo Agostini

S'il ne fait aucun doute pour bon nombre d'observateurs que Viñales et Quartararo sont des choix pertinents pour Yamaha, les associer au sein de l'équipe officielle pour 2021 et 2022 pousse de fait Valentino Rossi vers la sortie. Le constructeur a-t-il manqué de respect au pilote italien ? "Je crois que non. Yamaha doit avoir une grande reconnaissance pour Valentino, comme Valentino pour Yamaha. Je ne crois pas qu'ils ne l'aient pas impliqué dans ce processus", suggère Giacomo Agostini, en écho aux explications données par l'équipe et le pilote et selon lesquelles Rossi aurait demandé un temps de réflexion que Yamaha ne pouvait se permettre de lui accorder au risque de perdre Viñales ou Quartararo.

"Et de toute façon, même si Rossi devait aller chez Petronas, ce qui est important c'est qu'il ait la garantie que Yamaha lui apportera tout le soutien technique nécessaire, pas qui sera le sponsor qui paiera son salaire", poursuit Agostini. "Si Rossi a le même matériel que les pilotes de l'équipe maison, alors je ne vois aucun problème. Et je ne peux pas imaginer que Yamaha ne fournisse pas à Valentino les derniers développements."

"Compte tenu de ce qu'il a fait pendant sa carrière, Valentino a mérité le droit de décider ce qu'il veut", ajoute l'ancien pilote. Et Agostini comprend mieux que personne à quel point cette phase de la carrière du #46 peut s'avérer complexe. "Je sais que quand j'ai commencé à moins gagner, je me suis mis à penser que j'avais peut-être fait mon temps. Je me sentais mal, humilié en lisant dans les journaux qu'Agostini était fini juste parce que je terminais deuxième. C'est quelque chose de personnel. Moi je ne le sentais pas, mais s'il y en a d'autres que ça ne gêne pas, pourquoi s'arrêter ?"