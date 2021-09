Puig : Pol Espargaró a retrouvé "son vrai niveau"

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été le meilleur de Pol Espargaró depuis son arrivée chez Honda. Performant dès l'entame du week-end grâce aux faibles températures lui permettant de trouver un bon niveau d'adhérence en gomme tendre, l'Espagnol a confirmé le samedi avec la pole position. Sa course a été plus difficile en raison d'un pneu arrière qui s'est dégradé mais il a néanmoins pris la cinquième place, son meilleur résultat avec la Honda. De quoi réjouir Alberto Puig, qui a enfin vu ce qu'il espérait chez son pilote.

"Pol Espargaró a pu retrouver son vrai niveau, il a montré pourquoi on l'avait recruté au sein du HRC", a déclaré le patron de l'équipe Honda officielle dans une interview publiée par Repsol, voyant dans le week-end de Silverstone un renouveau : "Ce week-end a été un tournant important pour Pol Espargaró. Je pense qu'il a fait de gros progrès par rapport à ce qu'il avait fait jusque-là en 2021. J'ai trouvé son approche de la course très bonne et il a pu montrer son potentiel, son véritable potentiel."

"Pol est un pilote qui peut occuper ces positions, donc nous espérons que maintenant il va poursuivre sur cette lancée et faire des progrès. Nous sommes très heureux pour lui dans l'équipe et au HRC. Ça a été difficile pour lui et il méritait ce bon résultat. Il a été fantastique en qualifications, pour décrocher la pole, et même s'il espérait évidemment le podium en course, il a pu faire des progrès importants et retrouver sa forme."

Pol Espargaró et Honda n'ont pas réellement cru à leurs chances de podium, même après ce meilleur temps en qualifications. Plus que le résultat final, c'est la constance de son pilote tout au long week-end qui donne satisfaction à Alberto Puig : "Son but était de faire une course solide et de prendre confiance, on ne visait pas le podium. Quand on débute la course depuis la pole, habituellement on vise le podium, mais ce n'était pas le cas."

"En tout cas, Pol a connu une grosse dégradation de son pneu arrière, peut-être que notre décision de le mettre sur le tendre n'était pas la bonne. Le plus important est qu'il est redevenu rapide après avoir eu un bon week-end du vendredi au dimanche."

Honda veut confirmer au GP d'Aragón

Honda espère maintenant confirmer que Silverstone ne restera pas une parenthèse enchantée et que ses deux pilotes seront performants au GP d'Aragón. En l'absence de Marc Márquez, vainqueur des quatre éditions précédentes, la marque avait décroché une pole avec Takaaki Nakagami et un podium grâce à Álex Márquez dans les deux courses disputées la saison passée. Le contexte reste difficile pour Honda mais Puig a l'espoir d'un bon résultat cette année.

"Nous sommes ravis de revenir en Aragón. C'est une piste difficile mais elle convient vraiment à Márquez, et Honda a décroché des résultats bons et constants par le passé. Mais évidemment, en 2021 nous arrivons dans une situation inédite parce que Marc n'est pas à 100%, même si nous savons qu'il va essayer de tout donner. Ce sera intéressant de voir Espargaró confirmer ses progrès."

Et ce dernier est également optimiste pour le passage du MotoGP près d'Alcañiz, même si les conditions météo devraient lui être moins favorables. "Ça devrait aller", estime le Catalan. "Mais avant d'y aller, ça reste critique parce qu'on est dans une période difficile. J'aime Aragón, j'y suis rapide, autant voire plus qu'à Silverstone. La moto devrait fonctionner au moins aussi bien que l'an dernier, et Taka était meilleur que tout le monde, il était super rapide."

"Les conditions étaient différentes, il faisait très froid. Cette année, on aura des températures proches des 30°C alors que l'an dernier, c'était aux alentours de 20°C, donc 10°C qui feront une grosse différence. Normalement je suis rapide, j'ai gagné en Moto2 et en 125cc. Je me suis entraîné là-bas cet été. J'aime cet endroit, c'est un peu un Grand Prix à domicile avec beaucoup de supporters espagnols donc pourquoi ne pas faire du bon travail là-bas ?"

"Je ne veux juste pas faire de pronostics avant d'y être. [...] On a eu pas mal de hauts et de bas et j'espère qu'on pourra rester à ce rythme et prendre un peu plus de plaisir parce que je n'en ai pas suffisamment pris cette année."

Avec Angus Martin