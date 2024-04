Aldeguer se voit sur "la meilleure moto possible", quelle que soit son équipe

Lorsque Gigi Dall'Igna et Fermín Aldeguer ont conclu leur accord par une poignée de main à Bologne le 19 janvier dernier, l'intention était de permettre à l'Espagnol de faire ses débuts dans la catégorie MotoGP au sein de celle qui est considérée comme la deuxième équipe Ducati sur la grille. Cependant, les événements ont pris une tournure inattendue en ce début de saison, puisque ce qui semblait être une continuité assurée entre le constructeur star et l'équipe de Paolo Campinoti n'est finalement pas automatiquement garantie.

La formation toscane souhaite en effet discuter de quelques exigences avec son constructeur, à l'aube du 20e anniversaire de leur association. Elle a jusqu'au 2 juin, date du GP d'Italie, pour communiquer sa décision et renouveler son contrat avec Ducati, dont elle resterait la première équipe satellite pour les saisons 2025 et 2026.

"Il est vrai que nous avons une clause de sortie, et c'est également vrai qu'elle n'a pas été activée", a déclaré une source de Pramac à Motorsport.com pendant le GP du Portugal. "Mais nous sommes avec Ducati depuis de nombreuses années et nous sommes très à l'aise et satisfaits de ce partenariat. Nous avons discuté, nous sommes d'accord et nous allons continuer ensemble, à presque 100%. Il ne manque que l'annonce."

Point de friction entre Pramac et Ducati

Cependant, cette absence d'accord pour le moment est la raison pour laquelle le constructeur n'a pas pu annoncer que sa nouvelle recrue courrait bel et bien avec Pramac la saison prochaine. Et quelque chose a changé entre les deux parties, du moins dans la façon dont elles communiquent l'arrivée de nouveaux pilotes.

Si l'on prend les cas les plus récents, on se souvient en effet qu'en septembre 2020, c'est Ducati qui a annoncé dans une note officielle la signature de Jorge Martín et de Johann Zarco pour former le line-up Pramac. Trois ans plus tard, c'est encore Ducati qui officialisait la signature de Franco Morbidelli, arrivé dans le team italien cette année.

Dans le cas d'Aldeguer, l'annonce du 18 mars faite par Ducati ne précise à aucun moment pour quelle équipe l'Espagnol va rouler. Et pour cause, faute de contrat signé, le constructeur ne peut pas donner de garantie sur l'identité des pilotes de Pramac. En dépit du fait que cela semble acquis "à presque 100%", l'équipe toscane a reçu depuis l'année dernière des offres de la part de Yamaha et de KTM et il existe un point de friction entre elle et Ducati : la possibilité que le constructeur ne lui garantisse qu'une seule moto de l'année en cours dans leur accord 2025-2026, gardant ainsi la seconde pour une autre de ses équipes satellites, qui sont actuellement Gresini et VR46.

Voilà qui pourrait directement affecter l'actuel pilote Moto2, puisque cela réduirait à 50% ses chances de piloter une moto officielle si jamais Pramac ne devait plus avoir qu'une seule Ducati de l'année en cours en 2025, au lieu de deux machines identiques à celles de l'équipe d'usine qu'elle a eues ces dernières années. Cependant, le pilote lui-même a voulu faire comprendre qu'il aurait bel et bien "la meilleure moto possible" dans son accord avec Ducati.

Fermín Aldeguer aux côtés de Pedro Acosta, rookie MotoGP en 2024.

Deux jours après l'officialisation de sa signature, Motorsport.com l'a interrogé pour comprendre pourquoi l'annonce avait été avancée. "Il était prévu de le faire plus tard", a-t-il alors admis. "Mais honnêtement, je pense qu'il valait mieux le faire le plus tôt possible pour nous libérer de la pression. Ducati veut que je monte en MotoGP en tant que champion Moto2, et ce sera plus facile pour moi d'être calme comme ça."

"Le boom médiatique a été très important, et j'en suis fier, mais de cette façon, on va pouvoir en finir le plus rapidement possible", a ajouté Fermín Aldeguer. S'il n'a pas commencé la saison comme il l'espérait, classé hors des points au Qatar, il s'est montré impressionnant au Portugal et n'a manqué le podium qu'à cause d'un faux départ. "Peu importe que je sois champion ou pas, l'important est maintenant de donner le meilleur de moi-même et d'acquérir de l'expérience. C'est mon intention."

Si son compatriote Pedro Acosta a estimé qu'il était "un peu tôt pour annoncer une signature de cette importance", le rookie de la saison prochaine insiste quant à lui sur le fait qu'un tel calendrier lui permet d'être "surtout un peu plus calme" et il compte aussi "l'utiliser comme une motivation". Il explique : "[Ça me permet de] voir que je serai avec les meilleurs pilotes au monde et, d'une certaine manière, de me dire : on y est. Mais surtout, [j'ai] la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir où je vais courir l'année prochaine, ce qui permet de se concentrer sur la lutte pour le titre cette année. N'importe quel pilote aurait voulu rendre cela public avant de commencer la saison."

Il ne reste donc plus qu'à savoir quelles couleurs portera Aldeguer en 2025. "Je ne sais toujours pas pour quelle équipe je courrai. J'ai un contrat avec Ducati Corse et ils me placeront là où se trouvera la meilleure option, toujours avec le maximum de soutien de l'usine et la meilleure moto possible", a souligné le pilote, faisant référence à la Desmosedici officielle du constructeur.