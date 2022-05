Aleix Espargaró admiratif de l'abnégation de Marc Márquez

Le paddock avait conscience que Marc Márquez était loin de son meilleur niveau depuis son retour à la compétition en 2021, mais l'annonce de sa nouvelle opération, qui pourrait le tenir éloigné des circuits jusqu'à la fin de la saison, a néanmoins surpris la majorité des pilotes. Toujours attentif à ce que vivent ses confrères, Aleix Espargaró a été l'un des premiers à venir à la rencontre de Márquez pour lui exprimer son soutien, et a été impressionné par l'état d'esprit de l'octuple Champion du monde.

"Je suis très triste pour Marc", a déclaré le pilote Aprilia samedi, peu de temps après avoir appris la nouvelle. "J'arrive de son motorhome, j'étais avec lui et je me sens vraiment mal. C'est le plus fort au niveau psychologique mais il y a une limite et c'est incroyable de voir qu'il tient. Sincèrement, je suis vraiment désolé pour lui."

"C'est une situation qui fait beaucoup de peine et qui est très triste, cette fois plus que jamais", a-t-il ajouté. "De toute la grille, Marc est le pilote le plus fort psychologiquement. Ne pas craquer lors d'une conférence de presse comme celle [de samedi] en dit beaucoup sur sa force mentale, mais il y a des limites. Et honnêtement, ce qu'il traverse est très dur."

"Décider de ne pas courir avant son Grand Prix à domicile pour aller se faire opérer aux États-Unis donne une idée de comment il doit être. Je ne peux que lui envoyer toute ma force et espérer qu'il revienne le plus rapidement possible."

Cette opération a pour but de permettre à Marc Márquez de gagner en mobilité et de réduire la douleur. "Il m'a dit que les médecins aux États-Unis étaient à un haut niveau technologique et il croit que ça va être bien", a précisé Espargaró, conscient que son compatriote est actuellement trop limité dans ses mouvements : "On peut dire ce qu'on veut de Honda mais il ne pilote pas bien, il ne met pas de poids sur l'avant, il est sur l'arrière, il ne pilote pas comme il le fait [d'habitude]."

Marc Márquez au cours de la conférence de presse organisée samedi

"Et ce n'est pas à cause de la moto car si la moto n'est pas bonne vous chutez plus mais vous pilotez avec votre style, et il ne pilote pas normalement à mes yeux. En le suivant en piste, [je vois] qu'il ne fait pas les mêmes choses. On voit que Maverick [Viñales] pilote l'Aprilia de la même façon qu'il pilotait la Suzuki et la Yamaha, pas en termes de vitesse mais au niveau de la position du corps, de la façon de se pencher."

Aleix Espargaró n'est pas le seul à exprimer son soutien à Marc Márquez. Fabio Quartararo a fait part de sa solidarité à travers un message publié sur Instagram et Pecco Bagnaia a confié son espoir de revoir l'octuple Champion du monde à son meilleur niveau. "Ça faisait quelque temps que ça se sentait, qu'il pouvait se faire encore opérer", a déclaré le pilote Ducati. "Je ne pensais pas que ça arriverait pendant la saison, surtout au vu de sa saison l'année dernière, il semblait plutôt bien gérer. Évidemment, cette décision a été prise parce qu'il en a besoin. On veut tous revoir Marc à 100% donc ça a certainement été le bon choix."

Un soutien également exprimé par Álex Rins : "C'est une vraie déception parce que c'est quelqu'un de très talentueux", a souligné le Barcelonais. "C'est dommage. Je veux lui donner du courage, je suis à ses côtés. Ça sera bien s'il peut revenir vite parce que quand on est en piste, on apprend en le suivant. C'est décevant."

Avec Germán Garcia Casanova et Charlotte Guerdoux