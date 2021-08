Espargaró sous-entend que Dovizioso ne croyait pas en Aprilia

Depuis la confirmation de la suspension d'Andrea Iannone, Aprilia souhaitait recruter un pilote de pointe aux côtés d'Aleix Espargaró. Après avoir essuyé un refus d'Andrea Dovizioso il y a un an, le constructeur de Noale a repris les discussions avec le pilote cette année et un accord a été trouvé pour une participation à différentes séances d'essais, même si une participation en wild-card a été écartée.

Les discussions en vue d'une titularisation en 2022 n'ont jamais donné l'impression d'avancer et Aprilia a finalement sauté sur l'occasion de recruter un autre ancien vainqueur quand Maverick Viñales a annoncé son départ de Yamaha. La marque fera donc rouler un duo composé de Viñales et Espargaró l'année prochaine, et peut-être dès cette année puisque sa recrue va effectuer un premier test la semaine prochaine, qui pourrait mener à une titularisation.

La piste Dovizioso est ainsi abandonnée et Aleix Espargaró, homme fort du projet Aprilia, s'interroge sur la motivation de l'Italien. "Je veux que les gens impliqués dans ce projet y croient à 100%", a déclaré le Catalan. "C'est le cas de Maverick, de Lorenzo [Savadori, titulaire en attendant l'arrivée de Viñales] et le mien, je le suis à 1000%. Les autres, je ne sais pas."

Espargaró avait déjà questionné la motivation de Dovizioso quand ce dernier a refusé de remplacer un Savadori blessé au GP d'Autriche, et il s'étonne de son refus de faire son retour sur une grille de départ : "Je ne dis pas que je ne veux pas de lui, loin de là. J'ai dit que je voulais des gens qui ont confiance à 100% dans le projet."

"J'ai demandé à Maverick s'il serait au départ en Aragón [le prochain Grand Prix] et je vous garantis que s'il pouvait rouler ici [à Silverstone], sans avoir testé la moto, il le ferait. Je le sais parce que je lui ai parlé et qu'il me l'a dit. Savadori a un pied cassé et il est dans le box, avec des médecins qui ont fait une botte spéciale parce qu'il veut rouler à tout prix."

"L'autre pilote que vous mentionnez [il fait référence à Dovizioso, ndlr], je ne suis pas sûr qu'il veuille rouler à 100%, donc tout le monde peut en tirer des conclusions."

Dans ce contexte, le rôle de Dovizioso chez Aprilia reste incertain. L'ancienne star de Ducati se rapproche du team Petronas et rien ne garantit qu'il reprendra le guidon de la RS-GP pour des tests cette année. Quoiqu'il en soit, Espargaró est convaincu que son équipe pourra briller sans lui.

"J'aime vraiment le trio que nous avons confirmé. Savadori, Viñales et Espargaró, je pense que ça fera un bon groupe. Je comprends que médiatiquement, l'arrivée de Dovizioso chez Aprilia, un triple vice-Champion, faisait beaucoup de bruit. Mais chez Aprilia, je me considère comme le pilote star, ils me considèrent comme leur pilote star, même avec l'arrivée d'un pilote comme Maverick. Nous avons trois stars chez Aprilia."

