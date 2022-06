Aleix Espargaró sent que son Aprilia doublera facilement les Ducati

Aleix Espargaró a privé Ducati d'un quintuplé vendredi au Grand Prix d'Allemagne. Auteur du quatrième temps entre les différents représentants du clan italien, le Catalan est confiant quant à ses chances pour la suite du week-end, notamment grâce un nouveau carénage qui lui apporte une meilleure stabilité, au point de juger des dépassements sur la puissante Ducati relativement simples à accomplir.

"Je pense qu'ici ça sera mieux parce que dans les virages 9, 10 et 11, je peux garder énormément de vitesse", a expliqué Espargaró après les deux premières séances du week-end. "Au virage 12, avec la vitesse que j'aurai gardé dans le virage 11, ça sera facile pour moi de doubler. Je peux vraiment doubler facilement à cet endroit. Dans la première partie du circuit, c'est impossible."

Aleix Espargaró estime cependant avoir besoin de corriger certains réglages de sa moto pour devenir un véritable candidat à la victoire : "Je pense qu'il faut un peu progresser pour la deuxième partie de la course, au niveau de l'anti-patinage, et on peut gagner en souplesse dans la façon dont la puissance arrive. Aujourd'hui j'ai prouvé que je pouvais être très rapide, entre 1'20"7 et 1'20"9 avec un pneu dur, ce qui est très, très rapide."

"C'est très bizarre parce qu'avant, habituellement je prenais toujours des risques à 100% à chaque tour, et maintenant c'est l'opposé. Je relâche les gaz pour gérer, je peux être aussi rapide que je veux mais il faut de la gestion. C'est une chose que je pourrai améliorer demain."

Et après avoir vu Fabio Quartararo prendre le large à Barcelone pendant qu'il préférait ménager ses gommes, Aleix Espargaró est cette fois déterminé à tout donner pour s'imposer : "Peut-être que je détruirai le pneu et que je n'arriverai pas çà la fin, mais personne ne va s'échapper dans la première partie de la course ici !"

Espargaró surpris par ses propres réactions après Barcelone

Aleix Espargaró

Plus que sa gestion de la gomme, c'est naturellement la bévue d'Aleix Espargaró à l'entame du dernier tour qui a marqué les esprits. Jeudi, il a expliqué avoir voulu casser sa routine en se rendant à Disneyland avec sa famille sur un coup de tête et il est revenu plus en détail sur cet épisode ce vendredi, reconnaissant avoir eu le besoin de s'éloigner brièvement de ses habitudes pour retrouver le moral, avec un certain succès.

"Il faut trouver un équilibre. [...] Mes sensations étaient très bizarres après l'erreur de Barcelone, ça ne m'était jamais arrivé. Je n'ai pas pu dormir le mardi et le mercredi, j'étais en colère en mangeant avec ma femme. Je n'avais jamais ressenti ça, sincèrement, cette saison a été extrêmement bonne, tout est fantastique dans ma vie. Je ne sais pas, j'ai réagi comme ça et j'ai décidé de tout couper, de prendre un avion et d'aller à Disneyland Paris."

"Je ne sais pas ce que je ferai si je commets à nouveau cette erreur mais sincèrement, ça ne m'était jamais arrivé. J'ai fait beaucoup d'erreurs, ma carrière n'a pas été bonne, j'ai été lent de très nombreuses années, mais je pouvais rentrer chez moi, faire du vélo, rester avec mon épouse et me détendre. Cette fois, c'était différent. C'était très bizarre."

"Habituellement pour moi c'est l'inverse", a-t-il ajouté. "Plus je m'entraîne, plus je suis concentré, plus je passe du temps à la salle ou sur le vélo, mieux je me sens et je suis plus heureux. Je suis très heureux si j'arrive avec 500 g de moins à la course suivante mais cette fois, c'était l'inverse. Cette fois, je suis arrivé avec 1 kg de plus mais je suis plus heureux !"

Faut-il voir dans ce besoin de changer d'approche le reflet de tensions nouvelles maintenant qu'il est devenu un prétendant au titre mondial ? "C'est possible", a répondu Espargaró. "Je n'ai jamais eu la pression que j'ai cette année. Fabio [Quartararo] a 23 ans, il peut gagner dix titres. Je ne pense pas que je pourrai gagner des titres à 40 ans donc j'ai une opportunité cette année et je suis très concentré sur cette saison. C'est peut-être la raison."