Pole position et podium : Aleix Espargaró affiche ses ambitions

Particulièrement enthousiaste à l'issue des tests de pré-saison, Aleix Espargaró a eu le temps de gamberger pendant les deux semaines de pause, se remémorant ses espoirs déçus par le passé, et notamment la désillusion de l'an dernier lorsque son Aprilia avait déjà affiché des progrès notables pendant l'intersaison avant de rentrer dans le rang à l'entame des Grands Prix. Mais, vendredi, lors du premier jour officiel du championnat, le pilote espagnol s'est très vite rassuré.

Dès les EL1, il a d'emblée titillé les favoris en faisant partie des premiers leaders. Si les Ducati et les Yamaha ont pris l'avantage, il n'est jamais sorti du top 5 et a même fini par reprendre momentanément les commandes à moins de deux minutes de la conclusion, pour finalement n'être battu que par la dernière attaque de Franco Morbidelli.

En EL2, dans des conditions plus favorables, rebelote ! Et cette fois, un tour bouclé en 1'53"7 au terme du premier tiers de la séance lui a même permis de se maintenir à la place de leader jusqu'à la phase finale de time attack. Son chrono lui a finalement valu la huitième place, qui pourrait s'avérer suffisante pour accéder directement à la Q2 cet après-midi compte tenu de la difficulté attendue à faire baisser les temps en EL3.

"Franchement, je suis très content parce qu'avec les conditions très chaudes [en EL1] j'ai réussi à être très rapide et j'ai terminé deuxième. [En EL2] je crois avoir été le seul à réussir à enchaîner quatre tours en 1'53, ce qui est assez impressionnant ici !" se réjouit le pilote espagnol. "Je suis juste un petit peu en colère, parce qu'avec mon dernier pneu j'ai rencontré du trafic, avec Nakagami et Martín, alors que j'étais convaincu de pouvoir me battre pour la première place. Mais ce n'est que vendredi ! Les pilotes, on veut toujours être au top, et vu comment je me sens bien actuellement, je veux utiliser cette opportunité pour me battre au sommet."

Avec une Aprilia qui a pu être développée pendant l'hiver et semble avoir franchi un cap important, Espargaró est soulagé de voir que son ressenti des tests se confirme.

"Franchement, je suis très à l'aise avec la moto, elle me plaît beaucoup. Je dirais qu'elle est un tout petit peu mieux par rapport aux tests parce que j'arrive un peu plus facilement à être rapide", explique-t-il. "J'ai reconfirmé que je me sens très fort, parce que j'ai fait un 1'53"7 dans mon premier tour avec mon premier pneu tendre, ce qui est vraiment très rapide. Malheureusement, à cause du trafic, je n'ai pas pu descendre en petits 1'53."

"Après les tests, je me sentais très bien avec la moto, mais j'avais quelques doutes parce que par le passé on a eu quelques problèmes. Et puis, ce n'étaient que des tests et parfois on ne veut pas réaliser à quel point c’était bon. Mais [vendredi], je me suis immédiatement senti très bien, très à l'aise."

La pole position est possible, la victoire pas encore ?

Après un si bon départ, Aleix Espargaró se prend désormais à rêver d'une suite glorieuse pour ce premier Grand Prix de la saison. S'il reste prudent quant à ses chances pour la course, estimant que la RS-GP n'est pas encore prête pour la victoire, les premières places en qualifications constituent en revanche sa prochaine cible.

"Ce ne sont que les EL2. On est dans le top 10, ce qui est l'objectif principal pour le vendredi et je suis sûr que [samedi] on pourra se battre pour la première ligne", garantit-il au site officiel du MotoGP. Une première qualification à l'une des trois premières places est donc envisageable pour Aprilia ? "Oui. Je me sens très bien sur la moto, je me sens fort. Je n'aime pas dire que les chronos arrivent facilement, mais je suis assez détendu quand je pilote cette moto. Je suis donc sûr de pouvoir me battre pour la pole position. Je ne sais pas si ce sera suffisant, parce que quand les Ducati déploient toute leur puissance sur le tour lancé c'est très difficile, on perd beaucoup de terrain en ligne droite. Notre moto est la plus lente de la grille, donc ça ne sera pas facile sur un tour lancé, mais je vais faire de mon mieux, au moins pour me battre pour la première ligne."

Quid de la course ? "On verra après les qualifs comment planifier la course. Je suis aussi curieux de voir comment se comportera la moto en course. Les ailettes sont complètement différentes cette année, alors je ne sais pas quel effet cela aura quand je serai derrière une autre moto. J'ai roulé complètement seul toute la journée, alors je ne sais pas quel sera l'impact quand je serai en groupe. Et puis, il faudra aussi voir l'usure du pneu arrière, la consommation de carburant... Il y a donc beaucoup de choses qu'il faut qu'on découvre."

"On n'est pas prêts pour gagner, c'est clair, mais la moto est bien meilleure", poursuit Espargaró. Et si la moto n'est pas prête pour la victoire, le podium est-il envisageable ? "Oui. En ce qui me concerne, je suis pleinement confiant de pouvoir y arriver. Je suis prêt. Je ne sais pas si c'est bien de dire cela, mais j'ai le sentiment de super bien piloter la moto. [Vendredi], quand tout le monde était encore en 1'54 au début de la séance, j'ai tourné en 1'53"7, ce qui est un chrono très rapide. Alors, oui, je sens que je suis prêt à me battre pour les premières places, mais quand on commence la course avec un réservoir plein et une nouvelle moto il y a beaucoup de choses à découvrir. Il va falloir qu'on avance pas à pas, c'est clair, mais je pense qu'on est à un très bon niveau."

"Je ne sais pas à quel point je serai rapide cette année, mais je suis sûr d'une chose, c'est que je vais aimer rouler, et pour moi c'est très important. À 31 ans, c'est très difficile psychologiquement de rester ici et de beaucoup souffrir. Je prends beaucoup de plaisir avec cette moto et c'est la première fois. Quand on prend beaucoup de plaisir, il est assez facile d'être rapide et c'est le plus important. Je ne sais pas si dimanche je finirai sixième, huitième ou si je vais gagner, mais en tout cas je vais prendre du plaisir."

