Aleix Espargaró : "Un cauchemar de piloter cette moto"

Aleix Espargaró n'est plus un candidat au titre mondial. À la peine depuis que le MotoGP a quitté l'Europe, le pilote Aprilia a été classé à une lointaine dixième place au Grand Prix de Malaisie, ce qui signifie qu'il ne peut plus combler l'écart le séparant de Pecco Bagnaia et devra surtout protéger sa troisième place, menacée par un Enea Bastianini revenu à un petit point.

Cette épreuve n'a fait qu'illustrer les difficultés rencontrées par Espargaró récemment. "Dans les dernières courses, on n'avait pas vraiment les performances, c'était un cauchemar de piloter cette moto", a lâché le Catalan auprès du site officiel du championnat. "Elle a été fantastique dans la première partie de la saison, on était très forts, très rapides mais maintenant, dans les dernières courses je n'ai pas compris ce qu'il se passait mais on est très lents."

"J'ai tout tenté pour finir aussi haut que possible afin de prendre le maximum de points pour la troisième place du championnat, mais c'était vraiment difficile."

Ce dimanche, Aleix Espargaró a été ralenti par un manque d'adhérence. Parti dixième, il a gagné une place dans le premier tour mais a ensuite dégringolé jusqu'au 15e rang. "Je suis passé hors piste au deuxième tour parce que je n'avais pas du tout d'adhérence en pneu neuf", a-t-il précisé lors de sa rencontre avec les journalistes. "J'ai fait une erreur et j'ai essayé de gagner autant de places que possible mais c'était très dur de doubler aujourd'hui. J'ai repris quatre ou cinq places. Je n'ai pas pu doubler Zarco."

Aleix Espargaró avant le dépassement par Johann Zarco

Onzième sous le drapeau à damier après un contact avec Franco Morbidelli, Aleix Espargaró a profité d'une pénalité infligée au pilote Yamaha pour récupérer la dixième place, mais faire mieux était impossible avec une moto à la peine dans de nombreuses portions du tracé.

"On était très lents, la moto était très, très lente en ligne droite, aucune motricité, aucune adhérence dès le début. Croyez-moi, j'ai tout tenté. J'ai vraiment attaqué comme un fou jusqu'au dernier tour, en sachant que chaque point compte pour la troisième place du championnat mais ce n'était pas suffisant. J'ai été très lent toute la course et les quatre dernières courses ont été un cauchemar."

"On n'a pas d'adhérence mécanique et on manque de puissance", a-t-il ajouté, ne voyant aucune explication à ce problème : "On essaie de savoir [pourquoi], sincèrement je ne sais pas. C'est à 100% un problème technique. Les deux pilotes ont eu le même problème et c'est impossible de briller en Europe – j'étais sur le podium, Maverick était sur le podium, à part à Barcelone il y avait une Aprilia ou l'autre sur le podium – et maintenant on ne joue même pas le top 10. C'est fou."

Et même si le titre mondial est désormais perdu, Aleix Espargaró veut comprendre ces problèmes pour les faire disparaître au plus vite, avec l'espoir de retrouver les premières places au GP de Valence : "On doit faire de grosses analyses dans tous les domaines et essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ça sera très important pour l'avenir mais aussi pour Valence. Je veux finir sur une bonne note à Valence donc j'espère que nous allons découvrir quelque chose."