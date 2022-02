Aleix Espargaró : "Je ne suis pas là pour nettoyer la piste"

Le plateau MotoGP a effectué ses premiers tours de piste sur le circuit de Mandalika, en Indonésie, et ceux-ci ne se sont pas passés aussi bien que prévu en raison de fortes pluies tombées dans la nuit qui ont laissé beaucoup de boue. Après une heure de roulage, le drapeau rouge a été agité afin que les commissaires nettoient la piste et les pilotes ont finalement pu repartir pour mener à bien leur journée d’essais.

Si le sentiment général est plutôt bon, certains n'ont pas apprécié les décisions prises par les instances dirigeantes, à l'image d’Aleix Espargaró qui ne s'est pas senti en sécurité et affichait encore beaucoup d'énervement au moment de son debriefing : "La piste n'était pas assez sûre pour rouler. Nous sommes habitués à trouver beaucoup de poussière sur la piste − c'est le cas le premier jour au Qatar, il n'y a pas de soucis − mais aujourd'hui il n'y avait pas que de la poussière. C'était complètement dangereux et les décisions qui ont été prises par les équipes et par Dorna ne m'ont pas du tout plu, j'étais très en colère. Ça a marché puisqu'avec 20 motos en piste, tour après tour elle s'est nettoyée, mais ce n'est pas la solution et je ne suis pas là pour nettoyer la piste."

"Premièrement, c'était dangereux pour rouler, et deuxièmement la seule personne qui peut me pousser à rouler c'est Massimo [Rivola, le PDG d’Aprilia]. Personne d'autre n'est en droit de me pousser à prendre la piste, surtout pour un test. Si c'est sûr, je roule, mais même si ce n'est pas sûr, je décide si je veux y aller ou pas, je dois être libre de le décider. Certains constructeurs ont poussé car ils ont besoin de plus de temps [de piste] que nous. Ce n'était pas juste, mais quand j'ai vu les autres rouler dans des conditions très mauvaises, je me suis senti mal pour eux et j'ai décidé d'y aller. J'étais très énervé, très, très très énervé et contrarié."

Malgré sa colère face aux conditions du jour, Espargaró a apprécié cette nouvelle piste du calendrier, sur laquelle les pilotes roulaient pour la première fois. "La piste est sympa. Ça n'est pas un circuit très difficile. Il y a beaucoup de changements de direction rapides et, avec notre moto, j'ai vraiment pris du plaisir aujourd'hui. Je crois qu'il faut encore qu'on la découvre mieux, car aujourd'hui on n'avait qu'une minuscule trajectoire avec du grip, le reste était complètement marron", a-t-il expliqué.

Deuxième du classement au terme des huit heures de test, il a terminé quatre dixièmes derrière son frère Pol et s’est montré satisfait : "Jusqu'à la fin, Maverick [Viñales] a été premier, ensuite je suis passé second avec des pneus qui avaient fait 25 tours, une course entière, et la moto fonctionnait bien. Nous avons beaucoup travaillé : nous avons essayé une nouvelle géométrie, un nouveau châssis et tout a plutôt bien fonctionné."

Avec Léna Buffa