Espargaró confirme et lorgne sur la 6e place du championnat

Aleix Espargaró s'est une nouvelle fois montré aux avant-postes pendant le Grand Prix d'Aragón. Deux semaines après avoir décroché son premier podium avec Aprilia, l'Espagnol a enchaîné avec une solide performance sur une piste qui a souvent représenté le meilleur terrain de jeu de la saison pour la RS-GP et qui a confirmé, si besoin était, les progrès considérables accomplis ces derniers mois.

Cette fois, cependant, Espargaró a dû se contenter de la quatrième place et, en bon compétiteur, il ne masquait pas des émotions contrastées, à la fois heureux de ce qui est son deuxième meilleur résultat avec Aprilia et déçu d'avoir manqué le podium pour un peu plus de cinq secondes. "Les deux !" admet-il en effet au sujet de ses sentiments. "La course a été très, très bonne, et je suis peut-être plus satisfait que de la course que j'ai faite à Silverstone, en matière de performance. C'était une course très, très rapide. La température de la piste était proche des 50°C et on a fait chaque tour en 1'48 et demi, alors que l'an dernier, Morbidelli a gagné en roulant dans les 1'49 élevés dans la dernière partie de la course."

"Mon ingé Michelin m'avait dit 'essaie d'être doux au début, essaie de ne pas trop attaquer'. Je n'ai donc pas pris un bon départ, et quand j'ai vu que Marc [Márquez] et Pecco [Bagnaia] attaquaient fort, je me suis dit 'il faut que j'y aille'. J'ai changé de cartographie, j'ai attaqué, et à chaque tour, je voyais le chrono et je me disais 'le pneu va exploser, tu ne vas pas tenir, le pneu va exploser'. Mais j'ai essayé d'en prendre soin."

Espargaró s'est dit fier d'avoir réussi à allier la performance et la gestion pneumatique, dans une course qu'il a jugée "très, très exigeante au niveau du pilotage, l'une des plus exigeantes [qu'il ait] faites". Il n'a cependant pu figurer dans le trio de tête que durant un tour, lorsque Jack Miller, longtemps troisième, a cédé sa place à la mi-course, puis l'Espagnol a été bien vite repris par Joan Mir. Derrière le binôme imbattable formé par Bagnaia et Márquez en tête, le Champion du monde 2020 a eu les ressources que le pilote Aprilia n'avait pas pour aller chercher cette troisième place.

"À la fin, je n'arrivais pas à suivre Joan car il avait une meilleure motricité que moi. Mais j'étais bien plus rapide sur les freins, bien meilleur que lui, et j'ai vraiment anéanti mon pneu avant. Dans les cinq derniers tours, je n'ai pas pu rester avec lui. J'ai regardé le pitboard et j'ai vu que j'avais quatre secondes d'avance sur Miller, donc j'ai décidé de prendre les points."

"C'est très important", juge-t-il au micro du site officiel du MotoGP. "Au fond, c'est mon deuxième meilleur résultat avec Aprilia en cinq ans, donc je suis content. Vous savez, quand on a goûté au podium, finir quatrième ce n'est pas suffisant ! Mais oui, je suis satisfait. On a fait un week-end très solide et j'en suis heureux. Ça me motive encore plus pour Misano, un circuit sur lequel on a normalement beaucoup de mal."

Ces gros points empochés sur le MotorLand ont permis à Espargaró de gagner deux places au championnat en prenant l'avantage sur Maverick Viñales et Miguel Oliveira. Désormais septième, il lorgne sur la cible qu'il s'est fixée et qu'il pourrait atteindre s'il parvient à combler les 21 points de retard qu'il affiche encore sur Brad Binder, à qui il a repris dix unités en deux courses. "Nous sommes très proches de la sixième place du championnat. J'ai dit au début de la saison que mon plus grand objectif, mon plus grand rêve pour cette saison c'était évidemment le podium, mais surtout de finir dans le top 6 du championnat. Nous sommes donc proches de mon objectif."

Avec Benjamin Vinel