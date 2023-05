Aleix Espargaró défend l'abaisseur malgré l'incident d'Austin

Le Grand Prix des Amériques, mi-avril à Austin, a été le théâtre d'un double incident étonnant dans le clan Aprilia. Deux des pilotes de la marque ont été contraints à l'abandon par un abaisseur d'assiette resté bloqué à l'arrière de leur machine.

Malgré cet incident qui l’a fait tomber dans le premier tour, Aleix Espargaró reste favorable à cet outil pour les départs des courses, par opposition à son usage sur l'ensemble du tour. Le pilote espagnol juge que cela facilite les départs et permet des envols plus rapides et plus sûrs.

"Non", répond-il lorsqu'il lui est demandé s'il vaudrait mieux réaliser les départs sans ce dispositif. "La différence est très grande [quand on l'utilise]. On prend des départs avec des chronos très, très bas, on va très vite. Je crois qu'en Amérique, une fois j'ai fait 2,3 et c'est très rapide. Il était impossible de faire moins de 2,5 sans les devices."

"Bien sûr, à l'avenir on pourrait interdire l'abaisseur arrière quand on roule, et tout sera plus facile, mais si vous regardez un peu, ces dernières saisons les départs ont été plus faciles. Tout le monde part plus vite, avec moins de wheelie, donc le comportement est un peu plus propre."

Le vétéran des pilotes assure par ailleurs qu'il a repris la piste à Jerez, deux semaines plus tard, sans garder dans un coin de sa tête la crainte que cet incident se reproduise : "Non, parce qu'on pense que ça ne va jamais tomber en panne. Il y a énormément de choses sur la moto qui peuvent tomber en panne, mais on ne peut pas passer son temps à se dire que telle ou telle chose ne va pas fonctionner."

À Austin, Espargaró a expliqué que son abaisseur n'était pas revenu à sa position standard après le premier virage de la course, dans lequel il avait joué son rôle. Une fois dans la ligne droite de retour, il est tombé au moment de réaccélérer.

"Il y a des marques, comme Ducati, chez qui quand vous ne pouvez pas freiner super fort dans le virage 1, l'abaisseur d'assiette arrière rattrape [de lui-même] 75% − ou 80, 90 − et on peut rouler. Nous, si notre freinage n'est pas assez fort, notre abaisseur ne rattrape rien et il reste super bas. C'est pour ça que j'ai fait tout le premier tour avec la moto abaissée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment changer."

Un incident comparable avait touché Maverick Viñales au GP de Valence l'année dernière et Raúl Fernández a lui aussi été concerné lors de ce même GP des Amériques en avril.

