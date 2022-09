Aleix Espargaró dépassé par Bagnaia : "Pas un désastre"

Aleix Espargaró a beau avoir à nouveau laissé filer de gros points sur Pecco Bagnaia et même été dépassé par l'Italien au championnat, il considère qu'il a sauvé les meubles honorablement lors de l'épreuve de Misano, l'une de celle qu'il appréhendait le plus. Comme au Red Bull Ring, il y a deux semaines, il a assuré une sixième place à l'arrivée, ce qui lui permet de demeurer le seul à n'avoir jamais manqué les points depuis le début de la saison.

"Ça n'a pas été un désastre", juge le pilote Aprilia. "Je ne veux pas être opportuniste, mais j'avais dit depuis le début de l'année que l'Autriche, Misano et l'Amérique seraient des courses très dures. L'Amérique, ça a été un gros désastre, et en Autriche et Misano on termine deux fois sixième."

Qualifié neuvième pour ce Grand Prix de Saint-Marin, Espargaró a réussi à momentanément prendre l'avantage sur Fabio Quartararo au début de la course, avant d'être repris par le Français dans le sixième tour. Il s'est par la suite stabilisé à la sixième position, avec un écart qui a progressivement grossi pour l'isoler. À l'arrivée, il comptait dix secondes de retard sur vainqueur et six sur son coéquipier, Maverick Viñales, bien plus à l'aise sur cette piste.

"Ce sont surtout les chutes qu'il fallait gérer", explique le #41, "parce que j'ai fait toute la course en roulant vraiment à la limite. Je voyais Fabio devant qui faisait des erreurs, alors jusqu'au dernier moment j'ai cru que j'allais pouvoir le rattraper, mais au final je n'y suis pas arrivé."

"Je n'avais pas le rythme de Maverick, surtout dans les changements de direction car il était très fort aujourd'hui, mais je pense que mon rythme de course était assez compétitif. À la mi-course, j'étais à un niveau similaire de celui du vainqueur, alors je ne suis certes pas heureux, mais satisfait, car ce circuit est très dur pour moi."

Sans frustration aucune, Aleix Espargaró veut voir la situation globale et elle lui inspire de la satisfaction. "Si on arrive à finir en sixième position sur un circuit difficile, c'est bien. On est dans la dernière partie du championnat et je ne suis qu'à 33 points du leader, ça veut dire qu'on a fait de bonnes choses pendant l'année et il faut y croire", affirme-t-il. "Avant la course d'Assen, j'étais à 32 points, et maintenant je suis à 33 points, alors ça n'est pas si mal. Il faut être positif."

Pas question donc de se laisser décontenancer par les 60 points que Bagnaia lui a repris en quatre courses. En ayant ajouté 40 unités à son compteur depuis Assen, Espargaró a également vu revenir Viñales (55) ou encore Miller (42), mais il a fait un tout petit peu mieux que Quartararo (39) ou Bastianini (38).

"Si on analyse attentivement, ça n'a pas été si mal", retient-il, interrogé par le site officiel du MotoGP. "À Silverstone, pour moi j'étais le plus rapide avant ma chute, puis j'ai eu une très grosse chute et j'ai terminé la course dans le peloton en étant très en difficulté. Ensuite, c'est vrai qu'on est allé sur deux circuits très difficiles pour moi. Je suis positif : si j'arrive à faire deux sixièmes places sur deux de mes pires circuits, ça veut dire que les prochaines manches, sur des pistes qui me plaisent beaucoup plus, je pourrai être beaucoup plus compétitif."

"Je suis super content d'en avoir fini avec l'Autriche et Misano. On a obtenu deux sixièmes places… Avant, quand je faisais sixième, on faisait une fête chez Aprilia ! Ce sont des circuits très difficiles pour moi et j'ai fait de très, très gros efforts, j'étais super concentré, j'ai piloté à mon meilleur niveau et j'ai terminé ces deux courses sixième. Maintenant […] on se rend sur de très bons circuits où j'ai vraiment de très bonnes sensations avec cette moto, ça a déjà été le cas pas le passé. Alors j'ai hâte, ça va vraiment être une très belle dernière partie de championnat."