Espargaró doute que Lorenzo soit un bon choix pour Aprilia

Jorge Lorenzo ne semble pas avoir convaincu Yamaha dans son rôle de pilote d'essais cette année. Très en retrait aux tests de Portimão, le Majorquin n'a pas été choisi pour pallier au possible nouveau forfait de Valentino Rossi ce week-end, au Grand Prix d'Europe, et la marque a préféré faire appel à Garrett Gerloff.

Conscient que les performances affichées à Portimão lui coûteront peut-être sa place chez Yamaha, Jorge Lorenzo a entamé des discussions avec Aprilia, chez qui il pourrait occuper le même poste en 2021. Aleix Espargaró doute cependant que le triple Champion du MotoGP ait encore la motivation nécessaire pour faire progresser son équipe.

"Je pense que le niveau de Jorge à Portimão n’est pas suffisant pour m’aider à développer la moto, mais on ne sait jamais", a déclaré l'Espagnol durant sa rencontre avec les médias ce jeudi. "Si Jorge veut vraiment être un pilote rapide et compétitif, il peut être un pilote performant. Mais je pense qu'actuellement, la situation n’est vraiment pas facile pour lui."

Aleix Espargaró préfère qu'Aprilia mise sur Andrea Dovizioso, qui n'a pas encore pris de décision pour la saison 2021. "Pour moi, Dovizioso serait évidemment la meilleure option possible, comme coéquipier ou comme pilote d’essais", estime Espargaró. "C’est un pilote très rapide, très détendu et un bon pilote pour développer la moto, avec les infos de Ducati. Donc l’option Dovizioso est une priorité. En tout cas, c’est comme ça que je le vois."

Dovizioso a discuté avec Aprilia ces dernière semaines, plus pour une place de titulaire en raison des doutes sur le retour d'Andrea Iannone, mais il ne semble pas véritablement intéressé par la marque italienne. Ce n'est donc pas tant pour une place d'essayeur chez Aprilia que Lorenzo et Dovizioso semblent être en concurrence, mais plus chez Yamaha, où le nom de l'Italien est évoqué pour succéder à celui avec qui il a fait équipe pendant deux ans chez Ducati. Se sentant peut-être menacé, Lorenzo a jugé Dovizioso "éteint mentalement" cette année.

Des doutes sur l'implication de Jorge Lorenzo

Aleix Espargaró ne remet pas en doute les compétences de Jorge Lorenzo, mais plutôt son degré d'implication : "Son niveau et ses capacités ne font aucun doute. C’est l’un des meilleurs pilotes depuis 20 ans. C’est un pilote très, très rapide. Je ne sais pas quel est son niveau d'implication, s’il est prêt physiquement, je ne sais pas vraiment. Il est le seul à vraiment le savoir."

"Aprilia essaie vraiment de trouver des pilotes rapides. Le marché n’est pas facile, mais ce qui est bien, c’est que le management d’Aprilia travaille énormément pour essayer de m’aider et de renforcer l’équipe. Mais comme nous l’avons vu à Portimão, Jorge n’était pas vraiment au meilleur niveau. Nous verrons ce qu'il peut faire, s’il nous rejoint, et s’il peut m’aider. Mais une nouvelle fois, c’est un pilote très, très rapide, c’est certain, mais je ne connais pas sa situation en ce moment, donc c’est difficile à évaluer."

Aprilia est la seule marque à ne jamais avoir placé un pilote sur le podium en MotoGP cette année. La moto italienne doit encore progresser et l'aîné des frères Espargaró estime que son équipe a besoin d'un pilote d'essais prêt à prendre des risques à chaque tour.

"L'Aprilia est une bonne moto, j'ai toujours dit que la RS-GP20 avait beaucoup progressé. Je me sens bien sur la moto, mais ce n'est pas une moto capable de gagner, ce n'est pas une Yamaha, donc il faut une plus forte implication que si on pilote une Yamaha. Il faut vraiment attaquer à la limite dans chaque virage, dans chaque tour. Il faut prendre plus de risques que les autres, parce que c'est comme ça, on sait que c'est nécessaire. Je suis content de le faire, à chaque séance."

"Par exemple, [Bradley] Smith a fait un bon travail en essais, avec l'équipe d'essais. À chaque fois que [Lorenzo] Savadori [le pilote d'essais titularisé pour la fin de la saison] pilote la moto, il essaie d'attaquer à la limite, il a fait un bon travail à Portimão. Je ne sais pas si Jorge est en mesure de le faire maintenant. Je tiens à le redire, c'est un pilote très, très rapide. Mais pour le moment, je ne sais pas s'il est physiquement et mentalement prêt pour ce défi."