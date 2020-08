Aleix Espargaró doute du bon travail de la direction de course

D'après Aleix Espargaró, les ressentiments à l'égard de la direction de course sont de plus en plus nourris parmi les pilotes, et ce alors que les audiences se sont multipliées après plusieurs incidents survenus lors des récents Grands Prix. "Ça n'est pas que moi, c'est unanime. À la Commission de sécurité, aucun pilote n'est très content", assure l'Espagnol. Pour lui, les décisions des commissaires sont trop variables et prennent trop souvent en compte le contexte au lieu de s'en tenir au strict règlement pour décider si un pilote doit être puni ou non.

"J'ai beaucoup de doutes par rapport au panel de commissaires. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je pense qu'on peut progresser sur beaucoup de points", souligne-t-il. "Je comprends, bien sûr, que ça ne soit pas facile pour eux, mais ça n'est pas facile pour moi non plus d'essayer d'entrer dans le top 10, ça n'est pas facile pour mes ingénieurs, pas facile pour ma femme d'être maman… C'est difficile pour tout le monde, et je pense qu'on a de la marge d'amélioration."

"Ce avec quoi les pilotes ne sont pas à l'aise, c'est qu'on a le sentiment que c'est toujours différent, qu'ils ne sont pas toujours égaux face aux mêmes actions. Ça dépend si le pilote est tombé ou pas, s'il était en tête de la course, si c'est du Moto3 ou du MotoGP… Le règlement, c'est le règlement, peu importe s'il s'agit de deux gars qui se battent pour la 20e place en Moto3 ou bien s'il s'agit de Marc Márquez et Valentino Rossi. Le règlement c'est le règlement."

"Ce que l'on demande, c'est donc que ce soit plus égal, je pense qu'on peut progresser sur ce point. Je crois aussi que sur certaines actions on n'est pas du tout d'accord avec eux, mais c'est surtout sur l'égalité qu'on peut le plus progresser."

Le pilote Aprilia se dit notamment déçu de la figure de proue des commissaires, le triple Champion du monde Freddie Spencer. "J'ai un respect total pour Freddie Spencer, mais… quand a-t-il piloté une MotoGP pour la dernière fois ?" interroge-t-il prudemment. "Ça n'est pas facile… Mais je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui ait piloté une MotoGP ces cinq à huit dernières années, qui ait couru dans la catégorie reine et qui comprenne aussi un peu le feeling d'une MotoGP, ça nous aiderait un peu plus. Mais je le répète, ça n'est pas facile pour eux de faire ce job, et surtout durant ces années-ci où l'égalité est maximale entre tous les pilotes de la catégorie."

Aleix Espargaró peut au moins se satisfaire d'une chose, il n'a pas été pénalisé pour l'incident qui l'a opposé à Danilo Petrucci pendant les qualifications du Grand Prix d'Autriche, samedi. Convoqué le jour-même avec le pilote Ducati, qui avait ouvertement manifesté sa colère, accusant l'Espagnol de l'avoir gêné dans son tour rapide, Espargaró a vu l'incident classé sans suite, à l'image de celui qui a concerné son frère le lendemain.

"Ils m'ont dit qu'ils m'ont entendu parce que Danilo était en colère, mais que de leur point de vue ce que j'ai fait n'était pas dangereux, que je ne l'avais pas gêné en termes de performance et qu'il n'y avait donc pas de pénalité", assure-t-il. "Ils m'ont juste entendu, car il faut être bon quand un autre pilote se présente là-bas et il faut entendre les deux pilotes, mais ce n'était pas dangereux et il n'y avait pas eu de perte de temps en termes de performance, alors pas de pénalité."