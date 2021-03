Espargaró fier des débuts de l'Aprilia 2021, "différente à piloter"

Aleix Espargaró n'a pas boudé son plaisir en dominant la journée d'essais qui marquait ce samedi le véritable début de la pré-saison MotoGP. Au guidon de la machine qui, sur le papier, apparait comme la plus modeste du plateau, le pilote espagnol n'a eu de cesse d'animer le haut de la feuille des temps, récupérant à plusieurs reprises la place de leader qu'on tentait de lui chiper, pour finir par un temps de référence de 1'54"687, invaincu par ses adversaires.

"Dans le stand, c'est bien de commencer comme ça, surtout après ce qui s'est passé avec Fausto", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP, rendant hommage à Fausto Gresini sitôt descendu de la RS-GP. "Pendant la présentation de l'équipe, il y a deux jours, personne n'était super heureux, alors j'aimerais dédier cette première journée à Fausto et à tous les membres [de l'équipe] qui ont travaillé avec lui pendant toute sa carrière. J'espère qu'ils seront un petit peu plus contents après cette journée et je suis sûr qu'il sera fier de nous tous au ciel."

"Évidemment, je suis très heureux de terminer P1. On doit être heureux et fiers d'être premiers avec le chrono qu'on a fait, parce que ça n'est pas facile", s'est félicité le pilote espagnol en s'entretenant avec les médias dans la soirée. Lui qui ne cache pas sa déception face aux performances obtenues la saison dernière ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour les résultats prometteurs qu'il avait obtenus à pareille époque, en test, qui n'avaient pourtant pas pu se retrouver en course. "Il est vrai que l'année dernière on avait été forts en Malaisie, mais on n'avait jamais fini P1, et au Qatar on était bien mais on avait terminé 13e", a-t-il rappelé. "Ce n'est qu'un test, je pense qu'on doit encore progresser, mais on s'améliore d'année en année, on progresse petit à petit. L'objectif est clair et je pense qu'on s'en rapproche."

"Je pense que c'est plus réel", a-t-il souligné, estimant que son niveau d'aujourd'hui traduit véritablement les progrès accomplis pendant l'hiver. "On a encore quatre jours devant nous pour améliorer cela. Aujourd'hui ce n'était pas qu'un tour, j'ai fait une simulation de 12 tours et je pense que j'ai été rapide là aussi, alors pourquoi ne serait-ce pas réel ? Je suis le premier à vouloir placer la moto au sommet mais on doit avancer pas à pas."

Seule équipe à avoir pu faire rouler ses titulaires cet hiver, Aprilia leur avait déjà fait prendre la piste avec la version 2021 de la RS-GP avant ce rendez-vous. C'est aussi la seule machine du plateau désormais à bénéficier des concessions qui lui permettent de contourner les restrictions imposées par le règlement technique, et si la RS-GP n'a pas en apparence subi de changement aussi radicaux que l'an dernier, son pilote la trouve bien changée.

"La moto ne donne pas l'impression d'être une révolution, mais elle est assez différente à piloter", a expliqué Aleix Espargaró. "On a beaucoup progressé en particulier en ce qui concerne la stabilité, elle est beaucoup plus stable. Ils ont aussi fait un très gros travail sur l'aérodynamique, la moto est complètement différente. À l'accélération, j'ai l'impression qu'on a progressé. La moto a beaucoup plus d'appui, elle est vraiment physique, plus que celle de la saison dernière, mais elle est plus stable, ce qui me permet de mieux accélérer, et c'est plus que bienvenu."

"On le paye un peu en termes de vitesse de pointe, on doit donc encore trouver l'équilibre et comprendre la moto pour voir quels sont ses points forts et ses points faibles, mais elle me plaît beaucoup. On sait qu'on a fait du très bon boulot quand on a l'une des motos les plus lentes [en ligne droite], mais que l'on est P1 avec un temps au tour très, très rapide le premier jour. Donc, maintenant, il nous faut comprendre comment on peut progresser et trouver un bon équilibre."

Le déficit de l'Aprilia en termes de V-max a sauté aux yeux samedi, celle d'Espargaró étant apparue 15 km/h plus lente que la Ducati de Jack Miller dans la longue ligne droite de Losail. Une comparaison que le pilote espagnol ne veut pas mettre uniquement sur le compte du moteur, jugeant que l'aéro peut elle aussi fortement peser sur ces paramètres et que son équipe et lui-même doivent tenter de réduire cet écart dans les jours à venir en continuant à perfectionner la machine.

"Je dois dire que j'accélère mieux que jamais, mais on doit clairement améliorer la vitesse de pointe. Elle est très, très basse. Elle est inférieure à notre vitesse de pointe de la saison dernière, et on perd 15 km/h par rapport à la Ducati, donc il y a de la marge de progression sur ce point. Mais l'aérodynamique permet de mieux tourner ou pas, d'accélérer plus ou moins, et d'avoir plus ou moins de vitesse de pointe. Donc maintenant, il nous faut trouver l'équilibre."

"Aujourd'hui, j'ai essayé deux packages aérodynamiques différents et nous devons encore comprendre [lequel utiliser], mais évidemment, j'aimerais avoir une meilleure vitesse de pointe. Le Qatar est une piste très exigeante en termes de vitesse de pointe, parce que la ligne droite est longue et il est clair que je vais un peu souffrir sur ce point pendant ces quelques jours."

