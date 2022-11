Aleix Espargaró au-delà de l'amertume : "Fier de ce qu'on a réalisé"

À l'heure d'effectuer le bilan de sa saison, Aleix Espargaró estime qu'il ne peut avoir aucun regret. Passé de pilote de fond de classement à prétendant au titre en seulement quelques années, lui qui n'avait encore jamais remporté la moindre victoire jusqu'ici peut se targuer d'avoir atteint l'objectif dont chaque pilote rêve à son arrivée en MotoGP : celui de toucher le Graal du bout des doigts, à défaut de le décrocher.

Évidemment, si le début de l'histoire s'est révélé féérique cette saison avec un premier succès en carrière à l'heure où l'idée de la retraite commence à pointer le bout de son nez, et un enchaînement de podiums, les péripéties survenues par la suite ont perturbé le fil conducteur. Finalement, le dénouement n'a pas été à la hauteur de ses attentes, mais le pilote de 33 ans considère qu'il a fait son maximum.

"Je suis fier de ce qu'on a réalisé cette année, d'à quel point on a progressé. Personne ne croyait que je pourrais obtenir un podium l'année dernière, mais j'y suis arrivé. Et à nouveau, je pense que personne ne croyait ensuite que je pourrais gagner, faire des pole positions, beaucoup de podiums et me battre pour le titre, et je l'ai fait. Je suis très fier de la manière dont j'ai piloté cette saison, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, je n'ai pas fait d'erreurs tout au long de l'année, ce qui est extrêmement difficile en 20 courses. Je ne suis jamais tombé, je ne suis jamais sorti de piste [en course], alors parfois on ne peut juste rien faire de plus", a-t-il expliqué en marge du dernier Grand Prix de la saison.

En pratique, Espargaró pourrait avoir un regret, son unique réelle erreur personnelle survenue lors de son Grand Prix à domicile, en Catalogne, où il avait cru passer la ligne d'arrivée un tour trop tôt. Même s'il avait sauvé les meubles en prenant la cinquième place, la seconde lui était acquise. Ces neuf points de différence ne lui auraient quoi qu'il arrive pas assuré le titre, mais il aurait en revanche pu terminer sur le podium final, devant Enea Bastianini. Bien sûr, les erreurs commises par son équipe par la suite ont elles aussi eu un gros impact au championnat, mais le pilote Gresini est aussi parti à la faute de son côté. Avec des si, l'histoire serait toujours différente.

Aleix Espargaró, vainqueur du GP d'Argentine, son unique victoire jusqu'à présent.

Particulièrement amer au dernier Grand Prix, à Valence, il lui a fallu de son propre aveu plusieurs jours pour "digérer" et ainsi voir toute l'étendue du chemin accompli cette année. Ce chapitre étant désormais clôturé, il souhaite retenir le positif et l'espoir qu'il nourrit quant à la saison à venir, où une nouvelle aventure attend Aprilia avec son tout nouveau team satellite RNF. Avec non plus un mais trois coéquipiers, Espargaró espère pouvoir développer bien plus la RS-GP et ainsi contrebalancer la perte de concessions du constructeur, qui pourrait avoir un impact conséquent.

"Il ne s'agit pas juste de vendre des motos, mais aussi d'essayer de progresser tous ensemble. Je pense que l'un des secrets de Ducati a été de travailler avec ses équipes satellites, ses motos satellites, pour améliorer le niveau du team d'usine et ils ont prouvé cette année, que même en ayant commencé avec beaucoup de problèmes, ils ont progressé tous ensemble et ont réussi à atteindre le titre", a confié un Espargaró plein d’enthousiasme.

Moins le besoin de s'évader hors des Grands Prix

Il faut dire qu'après avoir connu des saisons particulièrement difficiles, où le développement de la moto ne prenait pas le chemin escompté, il peut enfin profiter d'une compétitivité nouvelle. Cette dernière a par ailleurs eu un impact important sur sa vie quotidienne, où il n'a pu que constater la diminution du temps consacré à sa seconde passion, le vélo, pourtant très importante et qu'il affiche beaucoup sur les réseaux sociaux.

"Ça n'était pas qu'une question de physique et de poids, bien que ce soit très important pour moi, mais aussi de mental. Quand je ne suis pas bon ici [en piste], j'essaye de rouler à vélo, d'aller dans un autre monde, de me concentrer sur d'autres choses et d'oublier les mauvais résultats. Mais maintenant je m'amuse ici, je prends beaucoup de plaisir et j'essaye d'être un peu plus concentré ici. C'était à la fois mental et physique", a-t-il expliqué, heureux de constater qu'il a enfin atteint le niveau de satisfaction qu'il recherchait en MotoGP.

"Quand on a des attentes plus élevées – on sait qu'on peut le faire parce que je l'ai prouvé cette année –, alors tout est plus facile. On arrive sur les courses en étant plus heureux, l'état d'esprit est différent. J'ai même fait beaucoup moins de vélo cette année, et je pense que la raison en cela c'est parce que je n'ai pas besoin de m'échapper de mon travail, car je suis très heureux ici en MotoGP. Je suis plus détendu et je crois vraiment que l'année prochaine peut être comme cette saison, voire encore meilleure car on a appris beaucoup de choses."

Avec Léna Buffa

