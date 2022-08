Aleix Espargaró a une fracture du talon

Deux jours après sa lourde chute à Silverstone, un diagnostic plus précis a été posé sur les douleurs dont souffre Aleix Espargaró. Le pilote espagnol s'est rendu à la clinique Dexeux de Barcelone ce lundi, afin d'y passer des examens complémentaires à ceux réalisés au centre médical du circuit dans les instants qui avaient suivi son accident. Une fracture du talon droit a alors été identifiée.

Les radios réalisés samedi après-midi au circuit avaient pourtant exclu toute fracture. Espargaró souffrait des deux pieds mais seule une contusion osseuse avait été décelée. Victime d'un violent highside à grande vitesse pendant les Essais Libres 4 du Grand Prix de Grande-Bretagne, il avait été évacué de la piste sur une civière, mais s'était ensuite rapidement relevé et avait même repris le guidon une heure seulement après l'accident.

Il avait ainsi pris part aux qualifications, se plaçant sixième sur la grille de départ avec un chrono inférieur au précédent record de la piste, puis il avait évalué son état dimanche matin lors du warm-up, en confirmant qu'il se sentait apte à disputer la course.

Malgré des douleurs dans tout le corps, il a assuré que son état n'était pas une excuse pour expliquer sa neuvième place finale, son plus faible résultat le Grand Prix des Amériques. Poursuivant sa série d'arrivée dans les points, lui qui est le seul cette saison à n'avoir connu aucun score vierge, il n'a concédé qu'une unité à Fabio Quartararo et a conservé la deuxième place du championnat.

À présent que cette fracture est identifiée, Aleix Espargaró va observer le repos mais il conserve la volonté de participer au Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine.

"Sa blessure ne nécessite pas de traitement chirurgical et Aleix s'est vu prescrire sept jours de repos absolu pendant lesquels il va devoir utiliser des béquilles afin de ne pas solliciter son pied blessé. L'objectif est qu'il se présente au prochain week-end de course dans la meilleure condition physique possible", indique Aprilia dans un communiqué de presse.