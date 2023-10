Une "grosse erreur" a privé Aleix Espargaró d'une "belle opportunité"

Pendant que Maverick Viñales se battait pour la première place au GP d'Indonésie, Aleix Espargaró, pourtant seul pilote victorieux avec l'Aprilia cette année, vivait une course très difficile, conclue à la dixième place et à trente seconde de son coéquipier. Les deux hommes étaient en première ligne et même s'il n'occupait plus que la septième place à la fin du premier tour, Espargaró est vite remonté à la quatrième place.

Seulement, passé la mi-course, il n'a cessé de perdre des positions, son pneu tendre arrière n'ayant pas tenu la distance, et il regrette amèrement ce choix. "Une grosse erreur de ma part et de la part de l'équipe", a résumé Espargaró, qui était l'un des cinq pilotes à avoir opté pour ce pneu. "C'est une erreur de l'équipe mais je suis le dernier à prendre la décision, donc c'était une grosse erreur."

"J'avais une très mauvaise sensation pendant le warm-up. Je n'avais peut-être pas le meilleur pneu pendant le warm-up et au lieu d'insister et de prendre le medium comme tout le monde en course, j'ai décidé d'opter pour le tendre. Je m'attendais à ce que la dégradation arrive peut-être un peu plus tard en course. Je suis passé à côté d'une belle opportunité."

"En fait, [la dégradation] est arrivée plus tôt que ce que j'attendais", a insisté Espargaró. "Je m'attendais à faire au moins les 18 ou 20 premiers tours à un bon rythme mais au dixième tour, j'ai commencé à sentir une dégradation."

Aleix Espargaró a finalement été doublé par Álex Rins en fin de course

Interrogé sur le pneu qu'il aurait dû prendre, Espargaró a simplement répondu : "Pas le tendre, c'est sûr !" Après avoir vu ce dont Viñales était capable sur la même machine, la frustration était évidente pour un pilote qui s'attendait à jouer au moins le podium.

"Ça ne sert à rien d'en parler mais depuis vendredi, j'ai été l'un des plus rapides de la grille et c'est sûr qu'il y avait une grosse chance de se battre pour le podium, mais on ne sait jamais. On a fait une erreur. C'est dommage parce que c'est difficile d'être en mesure de jouer la victoire et le podium en MotoGP, et gâcher une telle opportunité, ce n'est vraiment pas bien."

"C'est dommage, c'est vraiment, vraiment dommage parce que j'ai eu une très bonne vitesse tout le week-end", a rappelé l'Espagnol. "C'est stupide de dire que j'aurais pu gagner, mais tout le week-end, j'ai senti que j'étais très, très rapide et fort. Avec le pneu medium, peut-être que je n'aurais pas gagné mais je me serais battu pour le podium. J'ai fait une erreur, c'est la deuxième fois cette saison. Je l'ai fait en Allemagne et ici, et je suis vraiment désolé."

Espargaró n'a pris que six points en Indonésie, sa course sprint s'étant conclue sur une chute dans laquelle il avait emmené Brad Binder. Ce dernier a engrangé quatre points de plus dimanche et a repoussé son rival à 34 unités dans la lutte pour la quatrième place du championnat. Espargaró se retrouve sous la menace de Viñales, qui a pris l'avantage sur Zarco et s'est rapproché à 12 points.