Aleix Espargaró "ne comprend pas" pourquoi Dovizioso ne revient pas

Andrea Dovizioso se fait désirer ! Alors qu'un guidon de pilote titulaire l'attend fermement chez Aprilia, le pilote italien tarde encore à prendre une décision concernant un possible retour en Grand Prix, après avoir néanmoins confirmé son implication avec le constructeur en qualité de pilote de développement pendant le reste de l'année 2021. Après que la possibilité de s'inscrire en tant que wild-card cette saison a été écartée par le principal intéressé, se pose désormais la question de savoir si le #04 reviendra ou non pour une saison complète l'an prochain avec le constructeur dont les progrès sont particulièrement marqués.

Dovizioso pense pour le moment au programme de tests

Aleix Espargaró aimerait voir Dovizioso franchir le pas mais constate que les discussions que souhaite pour le moment avoir l'Italien ne concernent que son programme en qualité de pilote essayeur. Du reste, cette aide déjà solide ravit celui qui considère que l'apport d'un pilote du calibre de Dovizioso ne peut être qu'excellent pour le projet.

"C'est toujours super d'avoir quelqu'un comme Dovi en tant que pilote d'essais", commentait au Mugello Aleix Espargaró, actuel pilier d'Aprilia sur qui l'essentiel du développement s'est reposé ces dernières années. "C'est confirmé et j'ai vu son planning pour les prochains mois : il va avoir un programme chargé, avec beaucoup de tests, ce qui est très bon pour nous. Il semble aussi que la nouvelle version de la moto va arriver plus tôt, cette fois. L'équipe se développe beaucoup et l'équipe de tests qu'on a est bien meilleure que par le passé : Dovi aura un test team d'un très haut niveau. Pour le moment, dès qu'on a quelque chose de nouveau, je dois immédiatement l'essayer en EL1 sans que cela ait été testé avant, et ça n'est pas la meilleure façon de faire. Alors avoir une équipe de test solide va beaucoup nous aider. Je félicite Aprilia pour ce recrutement."

Espargaró souhaite une référence à laquelle se frotter en 2022

Le vainqueur de 15 courses dans la catégorie reine dit apprécier son année sabbatique, même si celle-ci est, on l'a compris, bien chargée avec le programme d'essais concocté par Aprilia. Espargaró ne cache pas qu'il aimerait vivement que Dovizioso le rejoigne sur la grille l'an prochain, ne manquant d'ailleurs pas de faire remarquer que sa présence pourrait aussi lui permettre de faire monter sa propre cote.

"Je l'ai souvent dit, ces dernières années Andrea était une référence, comme une idole, pas pour le nombre de courses qu'il a gagnées, mais pour la manière dont il abordait les courses, le fait qu'il travaillait très dur et l'intelligence qu'il avait dans son approche des courses", poursuit Espargaró. "L'avoir dans le stand sera donc positif. Ce n'est que le début, car il va faire des tests pour nous durant toute l'année. J'espère pouvoir apprendre un peu à ses côtés et je vais essayer de placer la moto au top comme il l'a fait avec la Ducati."

Dovizioso a signé pour un programme d'essais avec Aprilia jusqu'à la fin de l'année, après avoir déjà essayé la moto lors de sorties privées à Jerez et au Mugello. La RS-GP 2021 est la moto la plus puissante qu'Aprilia ait utilisée en MotoGP, et Espargaró est actuellement septième au classement, après avoir obtenu des résultats réguliers dans le top 10 cette saison. Interrogé en ce début de week-end sur les rumeurs liant le pilote Moto2 Joe Roberts – qui a refusé une offre d'Aprilia pour 2021 – à la deuxième RS-GP pour 2022, Espargaró redit souhaiter convaincre Dovizioso des qualités de cette machine dont il voudrait qu'elle soit sienne aussi l'an prochain.

"En ce qui concerne mon coéquipier, je ne comprends pas pourquoi Andrea ne veut pas courir. Je veux dire, ce n'est pas encore décidé. Quand j'ai parlé avec Massimo [Rivola, team manager Aprilia], rien n'était encore décidé. Donc la porte est toujours ouverte pour qu'Andrea me rejoigne l'année prochaine, je pense."

"Il sera plus que bienvenu et j'ai dit à plusieurs reprises que ce serait génial de l'avoir à bord car c'est un très bon pilote et si je suis capable de le battre en piste, ma crédibilité sera plus grande car, comme tout le monde le sait et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, au moins l'année dernière, et il y a deux ans et trois ans – à part Marc [Marquez] – il a été le meilleur pilote du plateau. Ce serait donc formidable de l'avoir à bord mais je pense aussi qu'un jeune pilote à mes côtés est une très bonne option. Mais peut-être que l'année prochaine, ce ne serait pas mal d'avoir quelqu'un avec plus d'expérience, parce que la moto évolue et est bien meilleure, mais ce n'est pas [encore] une moto gagnante."

Avec Léna Buffa