Le long-lap est une "blague" à Silverstone selon Aleix Espargaró

Jugé coupable d'avoir percuté Aleix Espargaró à Assen, Fabio Quartararo devra emprunter le chemin du long-lap à Silverstone, une pénalité critiquée avec véhémence par le Français et Yamaha, ainsi que par plusieurs de ses rivaux. Dans son malheur, Quartararo devrait cependant en subir relativement peu les effets.

Selon ses propres aveux, la pénalité n'est "pas si mauvaise" sur le circuit de Silverstone, étant placée à l'extérieur du virage 14 et à proximité de la trajectoire. "On a tous dit que c'était injuste de pénaliser Fabio donc c'est mieux pour lui que ça soit court !" a résumé Pecco Bagnaia après les premiers essais vendredi.

Le temps perdu avec cette sanction dépend en effet du tracé emprunté et sans chercher à directement incriminer Quartararo, Aleix Espargaró s'est étonné de cette situation, puisqu'une pénalité de même nature aura des effets différents selon les circuits. "C'est une blague", a déclaré le pilote Aprilia, qui estime que Quartararo perdra moins d'une seconde en course. "Je ne veux pas me plaindre du long-lap parce que ça donnerait l'impression que je le dis parce que mon rival a une pénalité, mais c'est une blague : on perd huit dixièmes. Il a fait des essais [vendredi] et il ne perdait que huit dixièmes."

"Il faut qu'on soit plus professionnels sur ça. Le long-lap est une pénalité légère, que j'apprécie. C'est un show, c'est bien, mais s'ils disent que [ça fait perdre] trois secondes, il faut que ça soit trois secondes partout. Si à un endroit c'est 2"5, ça va, mais huit dixièmes, c'est ridicule. Mais ça n'a pas d'importance. Même si c'était deux secondes, Jack [Miller] a prouvé cette année qu'on pouvait faire un long-lap et se battre pour le podium [au Sachsenring]. Donc imaginez [ce qui sera possible] pour Fabio."

"Je n'aime pas ma situation actuelle parce que je n'ai rien contre Fabio, contre lui", a souligné Espargaró. "On pourrait croire que je dis ça parce qu'il va faire un long-lap mais ce n'est pas parce que c'est Fabio. Les pilotes veulent que ça soit toujours la même chose : les long-laps, les pénalités en général, la façon de traiter les choses. Ici, il y a une grosse différence par rapport aux autres tracés donc il faut l'améliorer."

Fabio Quartararo a multiplié les passages dans le long-lap vendredi.

La solution proposée par Espargaró

Chaque circuit a ses spécificités et il est difficile d'y intégrer un long-lap faisant perdre exactement autant de temps sur chacun d'entre eux mais Aleix Espargaró estime qu'il est possible de nuancer les différences actuelles en menant des essais : "Je ne pense pas qu'il soit si difficile de mettre en place une vraie pénalité long lap. Le long-lap [de Silverstone] est à un mètre du vrai tracé. C'est facile de faire une pénalité long-lap mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait [sur ce circuit]."

"Quelqu'un pourrait le tester avec une Superbike", a-t-il suggéré, souhaitant évoquer le sujet en Commission de sécurité. "Si c'est rapide, le rendre plus serré pour que ça soit correct. Il peut y avoir une tolérance d'une demi-seconde en faveur ou en défaveur, mais pas [un temps perdu de] 3"2 à Barcelone et 0"8 ici."

Malgré ces critiques, Aleix Espargaró reste en faveur du concept du long-lap, qui permet de sanctionner un pilote sans pour autant anéantir tous ses espoirs : "C'est bien pour le show d'avoir le long-lap. Il faut se souvenir que c'est un spectacle, et la pénalité est sympa. On en fait tout un foin [mais] au final ce n'est rien. Je pense que c'est une bonne pénalité."

"Avant, si on faisait un faux départ, il fallait passer par la voie des stands et la course tournait au désastre. Maintenant, on fait la pénalité long-lap, on offre un bon spectacle. C'est sympa, c'est une bonne innovation. Mais il faut être sérieux avec cette pénalité, je ne pense pas que ça soit si difficile."