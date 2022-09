Un podium comme "un très bon bonus" pour Espargaró

Dimanche, sur le MotorLand Aragón, Aleix Espargaró a fait son retour sur le podium pour la première fois depuis le Grand Prix d'Italie, fin mai. Toujours le seul pilote cette saison à n'avoir jamais manqué les points, l'Espagnol a réussi à capitaliser sur l'abandon de Fabio Quartararo pour revenir à 17 unités du Français au championnat, ce grâce à une troisième place arrachée en fin de course au terme d'une lutte de haute volée contre Brad Binder et Jack Miller.

"Je suis extrêmement content. Mon objectif ce week-end était de me battre à nouveau pour le podium", a-t-il commenté auprès du site officiel du MotoGP. Et s'il a bel et bien pu atteindre son but, le week-end d'Espargaró à Alcañiz n'a pourtant pas été de tout repos. "Les attentes étaient très élevées avant d'arriver en Aragón, car je savais que c'était l'une des meilleures pistes de cette dernière partie de championnat, alors je suis peut-être parti trop fort et je suis tombé deux fois vendredi. J'ai donc complètement perdu ma confiance et samedi a été une journée très difficile", a-t-il expliqué, passé tout près du top 10 en EL3 puis large dominateur de la Q1 pour réussir à atteindre les bonnes rangées de la grille de départ.

"J'ai malgré tout réussi à placer la moto en quatrième position, en sachant que la position de départ est super importante en MotoGP. J'ai donc fait du bon boulot hier, et aujourd'hui à nouveau", s'est félicité le pilote Aprilia à l'arrivée.

Espargaró a réussi à passer au travers des embûches au départ pour se stabiliser à la cinquième place durant six tours, avant de réussir un premier dépassement sur Miller. Dès lors, Binder était en vue, mais le pilote KTM allait se révéler trop rapide et parfait défenseur de sa position durant une grande partie de la course. C'est finalement en entrant dans l'avant-dernier tour que l'Espagnol a pu trouver l'ouverture.

"Chapeau à Binder ! Pour moi, il est l'un des meilleurs, dans le top 3 du MotoGP sans aucun doute. Je ne me serais jamais attendu à ce qu'il soit à ce niveau aujourd'hui, ça a été un peu choquant !", a admis l'Espagnol, fairplay. "Dans la première partie de la course, il m'était difficile de le dépasser. Il arrivait à suivre Enea, c'était dingue ! J'ai donc décidé de garder mon calme derrière et d'attendre que ses pneus se dégradent, puis dans les derniers tours, quand j'ai vu que son rythme commençait à baisser, j'ai décidé de le passer."

"Avec Fabio hors-jeu, il n'était pas possible de faire d'erreur alors je suis resté assez détendu dans la seconde partie de la course et j'ai pris cette troisième place comme un très bon bonus."

Impossible de suivre le rythme des leaders

Battu de plus de six secondes par le duo Bastianini-Bagnaia, Espargaró a accueilli avec une grande satisfaction cette troisième place, le meilleur résultat possible à ses yeux compte tenu de la "grosse erreur" qu'il estime avoir commise vendredi et qui a entaché sa montée en puissance dans ce week-end, mais aussi du niveau affiché par les Ducati de tête, magistrales.

"Franchement, je n'avais pas le rythme des deux pilotes Ducati", a concédé le pilote espagnol. "Ils sont maintenant à un autre niveau ; sur chaque circuit ils font la différence, ils tirent le maximum de leur moto si bien qu'il est difficile pour nous de les suivre. La troisième place était le meilleur résultat possible aujourd'hui et je suis très content."

"Pecco et Enea ont vraiment roulé à un niveau très élevé ce week-end, il suffit de voir les chronos qu'ils ont faits en qualifs et leur rythme en course. Je pensais pouvoir être un petit peu plus proche, mais vu comment le week-end avait débuté je suis satisfait et content."