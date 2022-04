Qualifs - Aleix Espargaró place Aprilia en pole !

C'est jour de fête pour Aprilia ! Aleix Espargaró a offert à l'équipe italienne sa première pole position dans la catégorie MotoGP, en frôlant le record absolu de la piste de Termas de Río Hondo. Une grande émotion également pour le pilote espagnol, sept ans après sa dernière pole.

La Q1 sauve deux Honda et écarte Bagnaia et Oliveira

À peine le temps de reprendre son souffle après la deuxième heure d'essais libres, et c'était déjà l'heure des qualifications pour les pilotes MotoGP. Les 14 pilotes les plus lents au cumul des EL1 et EL2 se sont affrontés durant le quart d'heure de la Q1 pour tenter de décrocher les deux tickets de repêchage mis en jeu, permettant par la suite de prétendre à une place sur l'une des quatre premières lignes de la grille de départ.

Et les gros clients ne manquaient pas ! Enea Bastianini, leader du championnat, Miguel Oliveira, vainqueur du dernier Grand Prix en date, Pol Espargaró, récemment en lutte pour la victoire au Qatar, Takaaki Nakagami, auteur du meilleur temps des EL1, ou encore Pecco Bagnaia, vice-Champion du monde en titre mais visiblement quelque peu agacé à ce stade d'un week-end qui ne le met pas en valeur… Tous entamaient cette séance avec les mêmes ambitions.

La première salve de chronos a tourné en faveur de Nakagami et Bastianini, qui ont pris la tête séparés de 14 millièmes seulement, reléguant à plus de trois dixièmes Oliveira ou encore Morbidelli. Après son premier tour lancé, la situation était tout autre pour Bagnaia, bloqué en dernière position, à près de deux secondes et demie du meilleur temps ! Repassé par les stands, le pilote Ducati s'est remobilisé et il est allé chercher une amélioration de quatre secondes (!) à son retour en piste pour se propulser en tête et remettre sa séance sur de bons rails.

Ce n'était toutefois pas un tour décisif. Au même moment, Marco Bezzecchi s'est hissé à la deuxième place, puis Takaaki Nakagami et Pol Espargaró ont tour à tour pris la place de leader, repoussant Bagnaia à nouveau hors de la zone de qualification pour la Q2. Bastianini a enfoncé le clou en s'intercalant entre Nakagami et Bagnaia à moins de deux minutes de la conclusion. Après deux dernières tentatives infructueuses, le pilote Ducati a finalement dû s'en tenir à ce quatrième temps, synonyme de 14e place sur la grille dimanche.

Personne n'a été en mesure de battre le chrono de 1'38"501 posté par Pol Espargaró, ni de s'immiscer dans le trou de souris de 22 petits millièmes séparant l'Espagnol de Nakagami, deuxième pilote qualifié pour la phase finale des qualifications. Bastianini a échoué à seulement 43 millièmes et Bagnaia 44 millièmes plus loin.

Distancé de trois dixièmes, Franco Morbidelli s'élancera de la 15e position dimanche, devant Miguel Oliveira qui partagera la sixième ligne avec Marco Bezzecchi et Andrea Dovizioso.

GP d'Argentine MotoGP - Q1

Quartararo gêné par Miller, Aprilia aux anges

Les deux Honda repêchées en Q1 sont venues rejoindre quatre Ducati, deux Suzuki, deux Aprilia, une KTM et une Yamaha, déjà qualifiées grâce au classement combiné des essais libres. La GSX-RR de Joan Mir manquait à l'appel lorsque la séance a débuté, bloquée au stand par un problème technique. Bientôt, c'est le garage de Jack Miller qui s'est empressé d'intervenir également sur la seconde machine de l'Australien, parti à la faute dès son deuxième tour lancé.

Ce début de séance était bien plus serein chez Aprilia, puisqu'Aleix Espargaró, déjà en tête des EL2, s'est installé à la première place. En 1'38"108, il détenait ce qui était à ce stade le meilleur temps du week-end, reléguant Jorge Martín, deuxième, à plus de trois dixièmes.

À ce stade, Fabio Quartararo occupait la troisième place, six centièmes derrière le pilote Pramac, et Johann Zarco était sixième, à égalité parfaite avec Mir, finalement entré dans la séance. Pour ne pas arranger leur situation respective, Quartararo a été gêné par Miller alors que tous deux entraient dans la phase décisive du time attack, un incident immédiatement placé sous investigation des commissaires.

Pendant ce temps, les jeunes loups ne se sont pas fait attendre : Jorge Martín a atteint un chrono stratosphérique de 1'37"839 qui l'a propulsé en pole provisoire, tandis que Luca Marini se hissait au troisième rang, 0"280 plus loin. Mais les anciens n'étaient pas en reste, et Aleix Espargaró, encore lui, s'est chargé de le rappeler en postant sous le drapeau à damier un temps de 1'37"688 !

Ce chrono, à cinq millièmes du record de la piste, a offert à Espargaró sa troisième pole position, la première depuis sept ans, et surtout la première en MotoGP pour cette équipe Aprilia décidément lancée vers les sommets.

Il partagera la première ligne avec Martín et Marini. Au petit jeu du time attack, Quartararo s'est fait repousser à la sixième place et partira derrière Pol Espargaró et Maverick Viñales. Les deux Suzuki s'élanceront quant à elles de la troisième ligne avec Johann Zarco, devant le trio Nakagami-Miller-Binder.

GP d'Argentine MotoGP - Q2

