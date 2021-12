Le record peu enviable d'Aleix Espargaró

Lors du Grand Prix de l'Algarve, cette année, Aleix Espargaró a battu le record du nombre de courses disputées par un pilote sans jamais réussir à s'imposer en MotoGP. La palme revenait jusqu'à présent à Colin Edwards, avec un total de 196 courses sans trophée de vainqueur et l'Espagnol en est à présent à 197.

Avec la retraite de Valentino Rossi, Aleix Espargaró, 32 ans, est désormais le deuxième pilote le plus âgé sur la grille, derrière Andrea Dovizioso. Ses débuts dans la catégorie reine remontent à la saison 2009, lorsqu'il avait remplacé Mika Kallio chez Pramac pour quatre courses, le Finlandais ayant été appelé à momentanément prendre la place de Casey Stoner dans l'équipe officielle Ducati.

Ses performances ont valu au pilote espagnol une place permanente dans l'équipe pour l'année suivante, mais il fut contraint de repasser au Moto2 en 2011, avec Pons. Ce ne fut qu'un intermède, car l'équipe Aspar lui a donné l'opportunité de repasser en MotoGP dès 2012, sur sa CRT. Depuis, l'aîné des frères Espargaró a conservé sa place parmi l'élite et il a gravi les échelons jusqu'à devenir pilote officiel Suzuki puis Aprilia.

Sur l'ensemble de sa présence dans la catégorie reine, il a participé à 197 courses, ce qui le place dans le top 10 des pilotes comptant le plus grand nombre de départs de l'Histoire, ayant désormais dépassé Colin Edwards au huitième rang de ce classement. Mais Edwards était précisément jusqu'ici le détenteur du record du plus grand nombre de courses disputées sans avoir jamais gagné dans la catégorie reine, un record qu'Espargaró a donc battu.

Double champion WorldSBK, Edwards a passé 12 saisons en MotoGP, où il a été pilote d'usine pour Aprilia et Yamaha. Au cours de cette période, il est monté 12 fois sur le podium, mais jamais plus haut que la deuxième marche. On se souvient pourtant l'avoir vu toucher du doigt la victoire à Assen en 2006, où son incroyable duel face à Nicky Hayden s'est terminé par sa chute dans la chicane, alors que l'arrivée était en vue.

Espargaró, quant à lui, est monté deux fois sur le podium en MotoGP. La première, en Aragón en 2014, où il a terminé deuxième, puis cette année à Silverstone, où il a mené l'Aprilia à la troisième place. La victoire constitue assurément son objectif pour la saison prochaine, alors que les progrès de la moto italienne ont déjà permis de grandement améliorer sa courbe de résultats. C'est un objectif partagé avec son frère Pol, l'autre pilote actuellement en activité à figurer dans le top 10 de ceux qui ont pris le plus grand nombre de départs sans avoir jamais gagné dans la catégorie reine.

On notera par ailleurs que, dans ce groupe de dix, Aleix Espargaró est également le seul avec Colin Edwards à n'avoir jamais gagné non plus dans les autres catégories du Championnat du monde.

Pilotes ayant disputé le plus de courses en 500cc/MotoGP sans avoir jamais gagné :

1. Aleix Espargaró* : 197 courses

2. Colin Edwards : 196

3. Álvaro Bautista : 158

4. Randy de Puniet : 140

5. Héctor Barberá : 139

6. Pol Espargaró* : 135

7. Shinya Nakano : 132

8. Karel Abraham : 122

9. Bradley Smith : 119

10. Jeremy McWilliams : 118

* en activité