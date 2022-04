Aleix Espargaró rêve du titre et d'un nouveau contrat

Tout nouveau-venu dans le cercle fermé des vainqueurs en MotoGP, Aleix Espargaró a retrouvé le paddock jeudi après avoir passé quelques jours "sur un nuage". Auteur de ce premier succès à 32 ans, l'Espagnol passe indéniablement un cap dans sa carrière, lui qui a sérieusement envisagé de raccrocher il y a trois ans, avant de retrouver sa motivation à l'arrivée de Massimo Rivola, qui allait faire souffler un vent nouveau chez Aprilia.

Aujourd'hui, sous contrat jusqu'à la fin de l'année, Espargaró sait déjà qu'il ne veut pas s'en tenir là. N'ayant jamais été aussi compétitif de sa carrière, il souhaite prolonger son accord avec le constructeur italien et rester en poste deux ans de plus. Il lui faut à présent entamer les négociations avec la marque, qui l'a également informé de son intérêt en Indonésie.

"J'aimerais continuer deux années de plus", a fait savoir le pilote à Austin, "surtout pour être juste envers moi-même. J'ai passé de nombreuses années ici à souffrir et à me battre pour être dans le top 10, et maintenant que je suis l'un des meilleurs, je pense que je mérite de profiter de ce moment et de rouler encore deux années de plus."

"On n'a pas encore commencé à discuter avec Aprilia, mais j'espère qu'ils apprécient mon travail et le niveau que j'ai à présent, et qu'ils vont me proposer le contrat que je pense mériter. Je crois que ça va pas mal bouger cette année. Tous les pilotes terminent leur contrat cette année et je pense que ça va commencer à bouger quand on va entamer les courses européennes."

Et la carrière à vélo qui l'attire depuis plusieurs années ? "On ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir", assure-t-il. "Le vélo est là et j'adorerais vraiment disputer une course mondiale. J'essaierai à l'avenir, c'est certain."

Un championnat très ouvert

Le week-end de l'Argentine a offert beaucoup de premières fois au couple Espargaró-Aprilia, qui a fêté un succès total avec la pole position, la victoire et le meilleur temps en course. Le pilote espagnol, qui n'avait encore jamais joué la gagne, a même pris les commandes du championnat. Certes, la saison a encore de longs mois de compétition à offrir, mais le #41 n'est pas insensible à ce nouveau statut.

"Je sens au fond de moi que j'ai un package compétitif, que je n'ai jamais eu au cours de ma carrière sportive, et je pilote à un niveau très, très élevé. J'ai donc la sensation que ce sera une très bonne année pour Aprilia. Et puis, j'ai gagné dimanche, on est premiers au championnat, alors ces mots ont encore plus de sens", souligne-t-il. "Le championnat est très ouvert, il n'y a pas de leader clair, et c'est quelque chose qui nous aide énormément. Franchement, je ne pense pas encore au championnat, mais [...] je sais que nous dépendons de nous-mêmes : si on garde notre calme, on peut très bien figurer au classement cette année."

"Je suis en tête du championnat actuellement, mais tout le monde a un nombre de points très similaire. Le maximum qu'on peut avoir après trois courses, ce sont 65 points et je n'en ai que 45", rappelle tout de même le pilote espagnol, conscient également que le MotoGP doit disputer la plus longue saison de son Histoire. Mais bien que prudent, il ne peut s'empêcher de rêver au titre : "Je suis très fier de ce qu'on a réalisé avec Aprilia, d'où on vient et de la situation qu'on connaît actuellement. Oui, on peut rêver du titre. Ceux qui sont ici à mes côtés [les pilotes en conférence de presse, ndlr] ont moins de points que moi et ils pensent à 100% qu'ils peuvent gagner le titre, alors pourquoi pas moi ? Ce sera très, très dur mais c'est un rêve et c'est bien de rêver dans la vie."

L'atout d'Aleix Espargaró aujourd'hui semble être la grande confiance que cette première victoire lui a apporté, s'ajoutant à celle qu'il avait gagnée au guidon d'une Aprilia en progression constante. "J'ai été très content de gagner en Argentine, mais ce qui me rend le plus heureux c'est qu'on a montré sur les trois premières manches qu'on est très complétifs, que je me sens bien avec la nouvelle moto et qu'elle est bien meilleure", pointe-t-il, sorti renforcé de son duel contre Jorge Martín. "La preuve en est aussi le fait que j'ai pu dépasser Jorge avec la Ducati en ligne droite. Ça veut dire que l'Aprilia s'est beaucoup améliorée et ça me donne beaucoup d'énergie positive pour cette manche américaine."

Et ne lui parlez pas de pression à l'idée de gagner à nouveau au plus vite... "La première est la plus difficile ! Je me sens plus détendu que jamais dans ma carrière. Je rêvais d'une première victoire, maintenant je l'ai obtenue donc je sais que je peux gagner, et je vais clairement essayer de gagner à nouveau et de marquer le maximum points pour le reste de la saison, car elle sera très longue. Mais je suis relax, je n'ai pas plus de pression qu'avant."

Avec Germán Garcia Casanova