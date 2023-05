Aleix Espargaró espère un réveil d'Aprilia au GP de France

Le début de saison laisse un goût d'inachevé pour Aprilia, en particulier Aleix Espargaró. Le Catalan n'occupe que la 13e place du championnat alors qu'il était troisième après quatre courses en 2022, mais il ne perd pas espoir. Espargaró espère un rebond dès le Grand Prix de France ce week-end, ce qu'il juge nécessaire pour commencer à grignoter son retard de 58 points sur Pecco Bagnaia.

"Ce n'est pas lié au type de tracé, on est parmi les plus rapides à tous les GP", a assuré le pilote Aprilia, qui mise surtout sur des progrès en conditions de course : "Il faut être performant le dimanche et j'espère qu'avec un peu moins de température [qu'à Jerez], si je peux faire de bonnes qualifications, on pourra se battre pour le podium ou la victoire. On doit commencer à décrocher plus de points si on veut jouer le top 3 du championnat."

Depuis le début de la saison, Aleix Espargaró a régulièrement figuré parmi les leaders le vendredi et le samedi et il reste même sur une pole à Jerez, mais il a éprouvé plus de difficultés le dimanche, ce qu'il attribue aux caractéristiques de sa moto. Quand il est dans le trafic, Espargaró peine à profiter de forces de la RS-GP.

"L'ADN de l'Aprilia est de relâcher les freins et d'avoir une bonne vitesse en courbe, et on peut le faire quand on est seuls. C'est pour ça qu'on mène des séances et qu'on peut être très rapides, mais le dimanche, c'est une autre histoire. Il faut resserrer les trajectoires, relever la moto et accélérer, doubler, se battre... Ce sont des choses où l'Aprilia n'est pas au même niveau [que les autres] donc on doit travailler sur ça."

Aleix Espargaró

Du propre aveu d'Espargaró, l'équipe "ne sait pas vraiment" comment corriger le tir face aux machines de certaines marques, comme les KTM, qu'il juge intrinsèquement moins performantes que son Aprilia mais plus à même de faire la différence en course, ce que Brad Binder et Jack Miller ont prouvé au GP d'Espagne : "Je suis très content d'être très rapide quand on est seuls pendant les essais mais il n'y a pas que ça. Il faut être bon le dimanche, il faut être agressif."

"Par exemple, Brad [Binder] et KTM sont bien meilleurs que nous là-dessus. Ils ne sont pas rapides le vendredi et le samedi, ils sont très loin de l'Aprilia mais ils nous battent tous les dimanches, donc on doit comprendre comment remédier à ça. Je pense que l'un de nos principaux soucis vient des sensations sur le pneu avant. On doit faire mieux, je ne peux pas freiner et resserrer les trajectoires comme eux. Il faut aussi un peu plus de couple sur la moteur."

Ce pneu avant devrait être plus facile à gérer dans la Sarthe qu'en Andalousie puisque des températures assez fraîches, et peut-être de la pluie, sont au programme ce week-end. "Si c'est sec, il semble qu'il ne fera pas aussi chaud qu'à Jerez", a précisé Espargaró, qui juge aussi cette situation plus favorable à l'agressivité des pilotes : "Je pense que c'est bon pour le spectacle parce qu'on sait tous que la pression du pneu et la température seront meilleures ici, s'il ne fait pas aussi chaud. Les dépassements seront meilleurs pour tout le monde."