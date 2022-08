Aleix Espargaró serein et prêt à "limiter les dégâts"

Aleix Espargaró est à la peine depuis le début du week-end au Red Bull Ring. Absent du top 10 de chacune des trois premières séances d'essais, le Catalan a dû passer par la Q1, au cours de laquelle il a été le plus rapide. En Q2, il n'a obtenu que la neuvième place, même si son meilleur chrono avait valeur de sixième rang, annulé à cause d'un léger dépassement des limites de la piste.

Il s'agit de son plus mauvais résultat en qualifications depuis le GP des Amériques en début de saison. Mais pas de quoi entamer son moral car si l'Aprilia est moins à son aise à Spielberg que sur la plupart des autres circuits, l'écart reste faible et la bonne dynamique dans laquelle se trouve la marque n'est pas entamée.

"Si on analyse la journée, je n'étais pas mauvais", a déclaré Espargaró. "Le chrono qui m'a été annulé était exactement le même que la première moto non Ducati, celle de Fabio [Quartararo], et à deux dixièmes d'eux. Si on peut être performants sur une piste comme celle-ci, c'est bon pour nous."

"Je suis optimiste", a assuré un pilote qui reste diminué par un talon fracturé il y a seulement deux semaines et encore douloureux. "Je sais que c'est difficile d'être patient dans ce milieu, mais ces dernières années, j'ai un peu appris cette patience. Je ne suis pas vraiment stressé. Chez Aprilia, toujours le monde réfléchit à comment progresser, comment être proche. Pour la première fois, on a changé ma géométrie de moto, on ne l'avait pas fait de l'année. Je leur ai dit que la moto est bonne, mais pas suffisamment sur ce circuit face aux Ducati."

"À Assen j'étais le plus rapide, à Silverstone j'ai mené presque toutes les séances puis je suis tombé. On est performants mais il y a des pistes sur lesquelles il faut limiter les dégâts et prendre le plus de points possible, le niveau du championnat étant très élevé. Avec la vitesse de la Ducati, peu importe qui la pilote, il y en a toujours dans le top 5, à chaque séance. La moto [l'Aprilia] n'est pas assez bonne ici mais ça va."

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró reste confiant pour la suite de la saison, les hauts et bas selon les circuits étant selon lui parfaitement acceptables : "Misano ne sera pas si mauvais. En Aragón, en Malaisie et en Australie on sera très performants. Je ne suis pas vraiment inquiet. J'ai juste eu un peu peur pour ici et Misano, ce sont les deux courses qui m'inquiètent, mais surtout celle-ci."

Espargaró n'est "pas inquiet" pour Quartararo

Malgré les difficultés auxquelles il est confronté ce week-end, Aleix Espargaró conserve une chance de réduire l'écart sur Fabio Quartararo, le seul pilote qui le devance au championnat à l'heure actuelle. Le Français peine également à se mesurer aux Ducati ce week-end mais selon Espargaró, il reste un candidat sérieux pour la course.

"Je ne sais pas comment il se sent. Je ne serais pas inquiet à sa place. On ne peut pas gagner toutes les courses et sincèrement, il fait un bon travail. La Yamaha n'est pas au niveau de la Ducati et il est très proche d'eux. C'est le meilleur pilote de la grille actuellement. Je suis sûr que s'il avait la même moto, il gagnerait le titre en faisant une grosse différence."

"On verra comment il gèrera la course. Je sais qu'il va essayer de gagner et c'est bien parce que c'est ce qu'un champion doit faire. On verra, la course c'est la course, Binder a gagné l'an dernier, tout peut arriver. Les Ducati sont devant mais tout le monde va vouloir gagner. J'espère que Fabio et moi on pourra s'inviter dans la lutte."

Espargaró a présenté ses excuses à Zarco

Ce samedi, c'est avec l'autre Français du plateau, Johann Zarco, qu'Aleix Espargaró a eu maille à partir en piste. Dans la dernière partie des EL3, il a en effet frôlé le pilote Pramac en sortant du premier virage et lui a reproché d'avoir quitté la voie des stands en sachant qu'il arrivait. Comme Zarco l'a expliqué, ils ont fini par conclure que cette portion pourrait être améliorée en permettant aux pilotes de passer hors piste dans une zone asphaltée à créer, et Espargaró a reconnu qu'il aurait pu laisser un écart plus important.

"Je me suis rendu à son garage pour présenter mes excuses. Il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller, qu'il faudrait une zone d'asphalte en vert à la sortie des stands. Je lui ai dit 'c'est vrai, tu n'avais nulle part où aller, mais quand tu sors des stands, tu dois te retourner et si tu m'as vu, et si quelqu'un arrive à 300 km/h, tu ne dois pas rejoindre la piste'."

"J'aurais pu lui laisser un peu plus de place, je n'ai pas bien calculé. Ce n'est pas facile à anticiper : la moto accélère, on doit tourner. Peut-être que je n'ai pas bien calculé mais le problème était en amont. Il ne peut pas entrer en piste si quelqu'un arrive, il y avait un drapeau bleu, je l'ai vu. Mais j'espère qu'on pourra en tirer les leçons et ajouter de l'asphalte en vert. Si quelqu'un sort des stands, il pourra en profiter."