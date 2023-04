Aleix Espargaró de la victoire au "cauchemar" en Argentine

Il était arrivé sur place boosté par les souvenirs de sa première victoire, remportée sur place il y a un an. Aleix Espargaró est reparti d'Argentine profondément déçu, après avoir vu son week-end prendre une mauvaise tournure samedi avec l'arrivée de la pluie.

Vendredi, c'est lui qui se trouvait au sommet de la feuille des temps et Aprilia, grâce également à Maverick Viñales, avait indiscutablement dominé cette première journée d'essais. Mais les qualifications perturbées par une averse ont repoussé les deux hommes sur la grille de départ, à la cinquième place pour Viñales et la neuvième pour son coéquipier, dont les affaires ont commencé à sérieusement se compliquer.

"Il est difficile de dépasser dans ce genre de course […] et tout se joue pendant les qualifications", soulignait Espargaró samedi soir après la course sprint, alors que son empressement à tenter de remonter au classement l'a mené à la chute.

Dimanche, c'est l'augmentation de la pluie qui a eu raison de ses espoirs de bien figurer. Très vite, le pilote espagnol s'est retrouvé en très mauvaise posture. "J'ai pris un bon départ", a-t-il pourtant expliqué. "Je crois que j'étais P4 au début et dans les deux premiers tours, je me suis senti bien. Mais une fois que tout le monde s'est mis à attaquer et à faire monter les pneus en température, je n'ai fait que patiner, encore et encore, et je ne me rattrapais que sur les freins. Au quatrième ou cinquième tour, quand tout le monde a commencé à avoir de meilleures sensations et à freiner à la limite, je ne pouvais rien faire de plus."

"Ça a été un cauchemar", a-t-il résumé auprès du site officiel du MotoGP. "[Samedi], déjà, je ne m'étais pas senti bien sous la pluie. C'est dommage, parce que c'est une piste que j'adore alors ne pas pouvoir m'amuser et obtenir un bon résultat est évidemment frustrant. Il faut qu'on progresse sur le mouillé. Aujourd'hui ça a été un cauchemar. Ça a été une course très longue et très mauvaise, l'une de mes pires courses avec Aprilia. La moto n'avait pas du tout de motricité, c'était très difficile, ne serait-ce que pour finir la course."

Au manque criant de traction de la RS-GP sur la piste mouillée de Termas de Río Hondo s'est ajouté le manque de visibilité, qui n'a fait que rendre moins appréciable encore le dimanche après-midi d'Aleix Espargaró. "Je n'avais pas une bonne visibilité, comme tout le monde. Il était difficile de bien y voir, il y avait de la poussière, un peu de brouillard et beaucoup d'eau. Mais mon plus gros problème a été la traction offerte par le pneu", a-t-il souligné.

Cinquième à la fin du premier tour, il est sorti du top 10 après le premier tiers de la course et a ensuite continué à glisser dans la hiérarchie pour finalement rallier l'arrivée 15e, ne devançant que Pecco Bagnaia et Brad Binder, repartis après une chute.

"C'est comme ça, je ne peux rien faire de plus alors j'espère qu'on va pouvoir progresser pour la prochaine fois qu'on courra sur le mouillé", a ajouté Espargaró, qui n'a pu que constater que les trois Aprilia présentes en course se sont retrouvées en bas de classement. Était-ce comparable aux difficultés qu'il avait déjà rencontrées l'année dernière sous la pluie de la Thaïlande ? "C'est encore pire. Je n'avais pas de traction, même en ligne droite. À certains moments pendant la course, j'ai cru que j'avais un pneu à plat. C'était très similaire pour les autres Aprilia, alors il faut qu'on comprenne [pourquoi]."

"Ces deux premières courses ont été très frustrantes", a admis le #41, dont le meilleur résultat à ce stade est sa sixième place lors du sprint portugais. En n'ayant ajouté qu'un seul point à son butin en Argentine, il occupe actuellement la 13e place du championnat et attend que la tendance s'inverse. "À Portimão, j'avais une très bonne vitesse mais je n'ai pas pu obtenir de résultat solide. Ici, j'ai fait le meilleur temps du week-end sur le sec, mais ensuite il s'est mis à pleuvoir. Je suis un peu triste et déçu après ces deux premières courses, mais ce sera long et je vais y croire. Il reste encore beaucoup de courses."