Aleix Espargaró pense pouvoir viser la 4e place du championnat

Depuis Assen, dernière manche du mois de juin, Aleix Espargaró engrange les points. Il a célébré aux Pays-Bas son premier podium de la saison, une troisième place, et a depuis obtenu trois autres trophées, uniquement pour des victoires : celle du Grand Prix de Grande-Bretagne, puis son doublé à Barcelone. De 7,8 lors des sept premiers rounds du championnat, sa moyenne par week-end est passée à 21 points. Et encore, la manche de Misano l'a fait baisser, le pilote espagnol n'y trouvant toujours pas ses marques en dépit de son expérience.

Lors de cette série de Grands Prix, son retard sur Pecco Bagnaia, pourtant dominant cette saison, n'a augmenté que de 18 points − ce qui correspond pratiquement à leur différence de score à Misano. Neuvième du championnat avant Assen, Aleix Espargaró est désormais cinquième, et c'est là, selon lui, que se situe le véritable niveau auquel il peut prétendre cette saison.

"Je pense que le top 5 est la réalité", a-t-il jugé à la fin du week-end de Misano. Et son gros rapprochement de Brad Binder, quatrième, lui donnent un surplus de motivation : "Je dirais que si je suis concentré, je pourrais même terminer quatrième au championnat. Je ne suis plus qu'à 13 points de Brad, alors vu le début de saison de merde que j'ai fait, je suis fier de là où on se situe."

"C'est difficile, c'est le MotoGP. L'Aprilia n'est pas bonne ici, mais je dois dire aussi que moi-même je ne suis pas bon ici, je ne suis pas très compétitif ici", a-t-il ajouté au sujet de Misano, manche qui ne lui a rapporté que la 12e place en course principale et la huitième au sprint.

"Silverstone et le Catalunya étaient bien sûr de très bons tracés pour nous, mais je dois dire que l'Aprilia s'améliore de course en course. On n'arrête jamais de travailler et on se rapproche des meilleurs. On a fini sur le podium lors de trois des quatre courses [précédentes], dont deux victoires en trois courses, ça veut dire que notre niveau s'élève et j'en suis très, très heureux", a-t-il souligné.

"Pas le moment de faire des changements"

Alors que ce Grand Prix était suivi par une journée de test, Espargaró s'est montré très prudent. Fédérateur, il entend pousser son équipe à maintenir la concentration actuelle et à ne pas chambouler un package qui, certes, peut pécher sur des pistes comme celle de Misano, mais qui a aussi le potentiel de la victoire dans d'autres circonstances.

“Pour moi, le package qu’on a est suffisamment bon pour qu’on se batte pour les victoires. Je ne changerais rien, pas même un levier. Ce n’est pas le moment de faire des changements. On va avoir beaucoup de courses désormais et il faut qu’on se concentre sur ce qu’on a, rester relax avec l’équipe. Il ne faut même pas trop jouer avec la géométrie. À ce stade de la saison, il vaut mieux rester concentré et exploiter au maximum ce qu’on a.”

La fin de saison 2022 a clairement laissé des traces dans l'esprit de l'Espagnol, lorsqu'en cinq Grands Prix il avait perdu la troisième place du championnat et qu'Aprilia avait reculé au troisième rang des classements constructeurs et équipes malgré une année jusqu'alors fabuleuse. “L’année dernière c’était un peu différent, on n’avait pas vraiment de nouvelles choses à essayer sur la moto, mais on était un peu perdus, on n’avait pas beaucoup d’infos pour les courses asiatiques, on avait des soucis avec une partie du matériel, on avait eu le problème en Malaisie et au Japon quand la moto s’était arrêtée... J’espère que cette année, ce sera différent.”