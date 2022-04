Aleix Espargaró a eu "vraiment peur" pour Marc Márquez

Le paddock du MotoGP s'est glacé durant quelques instants dimanche, quand Marc Márquez a subi un effroyable highside dans les dernières minutes du warm-up au Grand Prix d'Indonésie. Au virage 7, l'Espagnol a été catapulté de sa moto et sa tête a heurté le sol, provoquant une commotion cérébrale qui a entraîné son forfait. Márquez s'est relevé en quelques secondes mais paraissait groggy et a par la suite précisé que cette chute était "peut-être l'une des plus grosses" d'une carrière déjà marquée par de nombreux incidents effrayants.

Aleix Espargaró était aux premières loges puisqu'il suivait Márquez et il a été choqué par la violence du choc subi par son compatriote. "J'étais deux secondes derrière lui et je l'ai vu s'envoler", a confié le pilote Aprilia auprès de DAZN, diffuseur du championnat en Espagne. "Ça m'a fait vraiment peur et j'ai coupé les gaz parce que je l'ai vu au sol, comme une marionnette. Quand je suis revenu dans le box, j'ai dit aux gars que je n'avais jamais vu une telle chute."

Le highside de Marc Márquez est survenu au virage 7, une courbe sur la droite très rapide. Aleix Espargaró avait modifié les réglages de sa moto pour éviter précisément cette mésaventure : "Samedi, je me suis fait deux grosses frayeurs au même endroit. C'est pour ça que j'ai décidé de [durcir] l'amortisseur de frein arrière, pour qu'il n'agisse presque pas en appuyant dessus, pour annuler [son action]. Je m'en suis souvenu quand j'ai vu la chute de Marc."

Alberto Puig, team manager de l'équipe Honda officielle, a précisé qu'il était à ce stade "difficile" d'établir ce qui a provoqué la chute de Márquez et n'a pas souhaité s'avancer dans une explication. Le contexte était particulier sur le circuit de Mandalika : l'asphalte s'est décomposé au cours du test organisé au mois de février et une portion du tracé a été resurfacée, mais pas le virage où Márquez est tombé.

Michelin a par ailleurs modifié la carcasse de son pneu arrière, plus rigide pour résister à la chaleur, mais offrant moins d'adhérence selon plusieurs pilotes. Pol Espargaró a critiqué ce changement et Joan Mir craignait une chute en course. Les critiques se sont surtout concentrées sur le medium, qui a donné à Jorge Martín et Maverick Viñales l'impression de rouler "sur de la glace", mais Márquez a utilisé le tendre durant l'intégralité du warm-up. Dimanche matin, le #93 avait déjà frôlé le highside au virage 10 avant sa chute et il s'était fait plusieurs frayeurs dès les EL2, notamment quand l'arrière de sa moto a failli lui échapper dans la courbe où il a été piégé dimanche matin.

Avec Oriol Puigdemont