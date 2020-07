Álex Márquez : "Marc n'est pas optimiste, il s'est vraiment blessé"

Alors qu'il faisait ses débuts en MotoGP, dimanche, avec une 12e place à la clé, Álex Márquez a assisté impuissant à la fin de week-end douloureuse de son frère, blessé dans une lourde chute alors qu'il avait offert un festival en remontant tout le peloton après une première sortie de piste.

Le rookie a pu rendre visite à Marc Márquez au centre médical du circuit hier après-midi. "Les sensations ne sont pas très bonnes. Au fond, aucun pilote n'est heureux quand il se blesse. Marc sait qu'il s'est vraiment blessé et il n'est pas optimiste", a-t-il témoigné après-coup.

"Ce qui le met le plus en colère, m'a-t-il dit, c'est qu'il voulait passer Viñales et il en était très proche après la remontée qu'il avait faite. Ça le fait se sentir impuissant parce que c'était une petite erreur de rien du tout. Mais c'est le Championnat du monde, ça peut arriver à tout le monde."

La blessure de Marc Márquez vient s'ajouter à celle de Cal Crutchlow, si bien que le HRC a non seulement dû se contenter de dix points en course, mais verra surtout ses deux pilotes les plus expérimentés passer en salle d'opération mardi. Pour l'instant, pour l'un comme pour l'autre, on ignore de quelle durée sera leur convalescence.

"J'espère le retrouver bientôt car Marc est une référence pour nous tous et il nous montre la voie", souligne Álex Márquez. "J'espère que ses délais de récupération seront les plus courts possibles, mais pour l'instant on ne sait pas combien de temps il lui faudra et on ne peut pas le dire." Il ne doute pas néanmoins que son frère sortira renforcé de cette mésaventure. "Mentalement, ce n'est pas la meilleure chose qui puisse vous arriver, mais on sait comment est Marc et je suis sûr qu'il tirera les leçons de cette situation et qu'il reviendra plus fort."

Un endroit critique de la piste

Le hasard a voulu qu'après avoir fait une excursion hors-piste dans le cinquième tour alors qu'il était en tête de la course, Marc Márquez a rejoint la piste en 16e position… aux côtés de son frère. Ils ont ainsi pu partager quelques tours, avant que le #93 ne mette le turbo.

"Après être sorti de la piste, il a eu besoin de deux tours pour nettoyer ses pneus et retrouver son rythme et la bonne température. Mais ensuite, il a accéléré le rythme et je savais qu'il allait beaucoup remonter. Je ne m'attendais quand même pas à ce qu'il remonte autant, je pensais qu'il allait pouvoir finir sixième ou septième, mais pas sur le podium."

"Quand je l'ai vu à terre, je me suis dit que c'était un virage où l'on va très vite et où l'on peut se blesser. Historiquement, beaucoup de pilotes ont été blessés à cet endroit", rappelle Álex Márquez à juste titre, car personne n'a oublié, entre autres, que c'est à cet endroit que la carrière de Mick Doohan s'est arrêtée, en 1999.