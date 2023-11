Álex Márquez : "Je ne m'attendais pas à faire cette différence"

On attendait un duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín, qualifiés aux deux premières positions, mais c'est finalement Álex Márquez qui a fait la meilleure impression en course sprint à Sepang, en décrochant son deuxième succès dans cet exercice, devant les deux candidats à la couronne mondiale. Très à l'aise pendant les essais, le pilote Gresini n'avait pourtant pas connu des qualifications idéales en début de journée, avec une quatrième place en dessous de ses attentes.

"Tout le monde est très rapide sur un tour, tout le monde attaque beaucoup", a expliqué Márquez. "On n'a pas vraiment eu de chance parce que les deux premiers secteurs ont été très bons, puis [Luca] Marini est tombé, donc il y a eu un drapeau jaune. Dans la dernière [tentative], je n'ai pas fait mon meilleur tour, c'était un 1'57"6. Mon tour idéal était un 1'57"4. J'étais très calme : comme je le disais, l'objectif était d'être sur la première ou la deuxième ligne donc la deuxième ligne n'était pas mauvaise."

Un excellent départ a permis à Márquez de sortir du premier virage en deuxième position : "Je pense que j'ai pris mon meilleur départ de la saison donc c'est bien. Après, la course a été parfaite pour moi, du début à la fin. J'ai juste fait une petite erreur en essayant de doubler Pecco au virage 15."

Cette tentative a en effet a permis à Martín de le doubler mais il a pu reprendre l'avantage et s'emparer de la tête au sixième tour, pour de bon cette fois. Márquez a ensuite creusé l'écart sur ses rivaux en pouvant rouler sans véritable retenue.

"Aujourd'hui j'ai très bien piloté, de manière très fluide", a-t-il commenté auprès du site officiel du MotoGP. "Ce n'est pas venu facilement, parce que ce n'est jamais facile, mais d'une façon très naturelle et bonne. Hier, on a très bien débuté le week-end. Je pilote à 100% avec mon style et c'est une chose qui permet de ne rien forcer qui ne viendrait pas naturellement."

"Je ne m'attendais pas à faire cette différence en course sprint, j'étais plus optimiste pour la course longue parce que je pensais que ça serait dur de faire la différence en dix tours. Quand j'ai vu que je débutais le dernier tour avec 1"2 d'avance, j'étais surpris mais j'ai attaqué de façon parfaite, j'ai doublé de façon parfaite, on a tout fait à la perfection."

"Quand je me sens vraiment, vraiment fort et que j'ai la confiance, je suis un pilote très agressif, mais d'une façon positive", a souligné Márquez. "Quand on un demi-pas d'avance sur les autres, c'est beaucoup plus simple de se battre et d'essayer de doubler. Quand on est déjà à la limite, on n'arrive pas aux points de freinage en étant prêt à doubler. C'était la clé pour voir des dépassements très agressifs ou intelligents de ma part."

Álex Márquez a remporté son deuxième sprint après celui de Silverstone

Il était essentiel de bien doser ce niveau d'agressivité pour Márquez, qui ne voulait surtout pas provoquer la chute de l'un des deux prétendants au titre : "Ce n'est pas facile. On est toujours là à se dire 'ne perds pas l'avant s'il te plait, ne glisse pas !' J'ai été dans cette situation, à jouer le championnat en Moto2 et en Moto3, et ce n'est jamais facile. J'ai doublé à des endroits où je savais que si je faisais une erreur, je pouvais sortir un peu large. Ce n'était pas facile, c'était stressant, mais je me suis dit 'Je suis entre les deux, je dois doubler Pecco et partir'."

Malgré cette prudence, Márquez croyait en ses chances de battre les deux hommes forts de la saison avant même le départ : "Je me suis dit qu'on était en mission aujourd'hui et je savais qu'on pouvait le faire. Quand on est concentré, qu'on a un bon départ, un bon premier tour, quand on a ça à l'esprit, c'est facile."

Une course à aborder avec prudence

Même s'il a fait forte impression ce samedi, Álex Márquez reste prudent pour la course principale, dont la physionomie devrait être différente avec la nécessité de gérer les pneus sur une distance deux fois plus longue. Jorge Martín et Pecco Bagnaia auront également le loisir de se plonger dans ses données pour comprendre comment il a fait la différence durant le sprint.

"Ça peut beaucoup changer d'un jour à l'autre. Toute la saison, on a été étudié [les] données [de Bagnaia] et maintenant il va étudier les miennes ! C'est bien pour nous, évidemment. Ils peuvent apprendre beaucoup de choses, comme on a appris beaucoup de choses pendant la saison. C'est sûr qu'ils vont un peu progresser demain parce qu'ils jouent le championnat, et quand on est dans cette situation, on en donne toujours un peu plus."

"Il ne faut pas oublier que ce n'est que le samedi, on doit rester au même niveau pour demain, faire les mêmes choses", a tempéré Márquez. "Il faut être très intelligent, ne pas se déconcentrer donc c'est une victoire, mais c'est un sprint, et je veux la principale, je vais la viser. Je vais essayer de bien me reposer et d'être prêt pour demain."

Après avoir été gêné par ses côtes fracturées ces dernières semaines, Márquez devrait être à 100% physiquement pour cette course, même s'il est arrivé à Sepang diminué : "J'étais malade mercredi, avec un peu de fièvre, mais je vais mieux. Je n'ai pas beaucoup d'énergie ce week-end mais c'est mieux comme ça, je suis plus doux dans mon pilotage !"