Álex Márquez : "Honda me donne la confiance dont a besoin un rookie"

Álex Márquez se réjouit de l'environnement dans lequel il vit ses débuts en MotoGP, soulignant à quel point Honda parvient à lui transmettre la confiance dont un rookie a besoin pour s'adapter. Propulsé dans l'équipe Championne du monde, aux côtés d'un extra-terrestre qui se trouve être son frère, le Champion du monde Moto3 et Moto2 s'est retrouvé seul aux manettes après la blessure de Marc Márquez. Qu'à cela ne tienne, il a réussi à rester concentré sur son propre objectif, loin des ambitions que peut nourrir le leader de l'équipe.

Lorsqu'il lui a été demandé après le Grand Prix d'Andalousie s'il avait été soumis à une quelconque pression de la part de son équipe au cours de ces deux premières courses de la saison, le jeune pilote a répondu : "Non, la course est la course. Je ne suis jamais mis sous pression de la part de Honda, d'Alberto [Puig] ou de Tetsuhiro Kuwata [team manager et directeur du HRC, ndlr]. Ils me donnent tout le temps la confiance dont a besoin un rookie et c'est un plaisir de travailler avec des gens qui comprennent la course et ce que c'est que de débuter."

Douzième de la première course à 27 secondes du vainqueur, Álex Márquez s'était compliqué la tâche pour la seconde manche en se qualifiant dernier. Seulement il est parvenu à rallier dimanche l'arrivée en huitième position, à 19 secondes du vainqueur cette fois.

"Ma position du jour n'était pas importante pour l'équipe ni pour moi. Ce qui était important, c'était de trouver des secondes et de réduire l'écart avec le leader [par rapport à la première course]. C'est ce que nous avons fait et nous avons progressé par rapport au week-end dernier dans des conditions vraiment similaires. C'est ce qu'il fallait", retient-il.

Le pilote espagnol se félicite d'un changement de réglages ayant "beaucoup amélioré les choses" pour lui dans le courant du week-end. Et en dépit de conditions particulièrement éprouvantes dimanche, il se félicite d'avoir réussir à éviter les embûches alors que seuls 13 des 21 pilotes au départ ont vu le drapeau à damier.

"Mon rythme des EL4 était bien meilleur qu'en course. Mais, normalement, le rythme de course est plus lent − seul Fabio [Quartararo] a été en mesure de maintenir un gros rythme du début à la fin, les autres étaient tous bien plus lents qu'en EL4. Et puis c'était la journée la plus chaude qu'on ait eue pendant le week-end. Il était facile de chuter et j'ai tenté de contrôler [les choses]."

"À un moment donné de la course, je suis parvenu à être un peu plus rapide mais il a ensuite été difficile physiquement de terminer la course et de prendre des risques. Je suis capable d'aller plus vite mais c'était trop risqué si je voulais aller au bout de la course. J'avais donc un bon rythme à un moment et me suis dit : 'c'est ma place, c'est le feeling [qu'il me faut] et je dois le conserver jusqu'à la fin'."

"Deux courses de suite sur un même circuit nous offrent une belle opportunité d'essayer des choses et de réaliser un pas en avant, et nous avons tiré profit de cela. Notre course fut neuf secondes plus rapide que celle du week-end dernier, ce qui est déjà une belle amélioration compte tenu des conditions. C'est une belle étape de franchie et on dispose aussi d'une bonne base."

"Maintenant, direction Brno, l'un de mes circuits favoris. J'essaierai d'être plus rapide, plus proche et de prendre un peu plus de plaisir sur la moto : il s'agira de notre principal objectif", annonce Márquez, qui veut aussi se positionner plus haut sur la grille de départ. "Il faut que je me qualifie plus haut car mon rythme [dimanche] était bon et rapide. Mais il est facile de perdre plusieurs secondes dans le premier tour en bataillant avec des gens un peu plus lents que soi. Les qualifications seront donc le point à améliorer à Brno."

