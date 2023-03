Álex Márquez dans une très bonne dynamique avant le premier Grand Prix

"Si la course avait lieu aujourd'hui, je pense qu'on serait prêts à se battre pour le top 5." Le bilan du test de Portimão dressé par Álex Márquez pourrait s'en tenir à cette phrase, qui symbolise à la perfection la belle dynamique dans laquelle se trouve le pilote espagnol au terme de l'intersaison qui lui a permis d'effectuer la transition entre Honda et Ducati.

Septième au classement final de ces derniers essais de la pré-saison au Portugal, là même où se déroulera le premier Grand Prix la semaine prochaine, il a concédé quatre dixièmes à Pecco Bagnaia, solide leader, mais seulement 0"138 au deuxième pilote classé, Johann Zarco. "Au-delà même de ma position, mes sensations ont été très bonnes aujourd'hui", a-t-il commenté au micro du site officiel du MotoGP tandis que prenait fin la dernière journée d'essais. Et de souligner, ravi : "J'ai pris beaucoup de plaisir pendant ces deux jours. En Malaisie aussi, mais ici en particulier."

"On s'est plus concentrés sur mon style de pilotage et on a essayé plusieurs choses sur la moto. On avait fait beaucoup de changements sur les réglages et sur la moto, pour chercher à progresser, mais j'ai dit qu'il me fallait une journée pour moi afin d'essayer de tout assembler et de m'adapter un peu mieux à cette moto", a précisé celui qui a rejoint cette année le team Gresini.

Chronométré en 1'38"7 dès le matin avec un pneu arrière medium, Álex Márquez a gagné trois dixièmes dans l'exercice du time attack l'après-midi. Comme tout le monde, il a aussi réalisé une simulation de course sprint et son rythme l'a placé à un niveau qui semble lui convenir à ce stade.

"Bien sûr, on n'a pas encore le rythme pour essayer de se battre pour la victoire, parce qu'il nous faut encore améliorer certaines choses, et moi notamment. Mais globalement, je pense qu'on est dans une bonne position pour entamer la saison", a-t-il souligné. "Notre mentalité doit être de chercher à progresser. On doit se montrer réalistes, il nous reste des progrès à faire, mais on est plutôt prêts pour entamer la saison."

"Sur le papier, si la course avait lieu aujourd'hui, je pense qu'on serait prêts à se battre pour le top 5. Plus que cela… On n'est pas prêts pour la victoire, je pense qu'on n'est pas prêts non plus pour un podium, mais pour un top 5 oui, même s'il faudra se battre, parce que c'est très serré. Ceci dit, pendant un Grand Prix tout est différent. Ça peut beaucoup changer avec la gomme Dunlop [des catégories Moto2 et Moto3, ndlr] sur la piste, alors on verra pendant le Grand Prix, mais aujourd'hui je pense qu'un top 5 aurait été un objectif réaliste."

Et qu'en est-il des objectifs à moyen terme ? "On va attendre trois ou quatre courses pour fixer notre objectif, mais l'année dernière, qui attendait Enea Bastianini dans le top 3 avant le début de la saison ? Presque personne. Il faut qu'on travaille au jour le jour, qu'on voie comment se passent les choses et qu'on ne se prenne pas la tête avec l'avenir", a souligné le pilote Gresini.

"Je vois Pecco très fort, [de même que] les Aprilia, Jorge Martín ; Enea qui souffre un peu plus, Fabio Quartararo qui a été très bien à la fin... Ce ne sera pas facile d'être dans le top 5, mais c'est là que je me vois à l'heure actuelle."

Avec Germán Garcia Casanova