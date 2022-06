Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio chez Gresini en 2023

Après trois ans au guidon de Honda, Álex Márquez quittera la marque japonaise pour se hisser sur une Ducati du team Gresini. Il est à noter que Espagnol a signé un contrat avec l'équipe, et non avec le constructeur italien, et pilotera une version 2022 la saison prochaine. L'équipe l'a annoncé ce dimanche matin, notamment via la diffusion sur les réseaux sociaux d'une photo du line-up 2023.

Le frère de Marc Márquez avait rejoint le MotoGP via l'équipe officielle Repsol Honda en 2020, justement aux côtés de son ainé, avant de rejoindre LCR au terme d'une saison où il a signé ses deux seuls podiums en catégorie reine.

"Je suis très heureux de pouvoir annoncer mon arrivée dans le team Gresini et très excité par cette nouvelle aventure : pour moi, il était fondamental de procéder à un changement et de retrouver la motivation que j'avais lorsque je suis arrivé dans cette catégorie", a-t-il déclaré. "La meilleure option pour moi était cette équipe qui a marqué l'histoire de ce championnat. Je tiens à remercier Nadia [Padovani, propriétaire de l'équipe], Carlo et tout le personnel de GR qui a voulu croire en moi. Il me reste maintenant une demi-saison pour me donner à fond avant d'entamer 2023 avec une motivation maximale."

Dans le même temps, la prolongation de Fabio di Giannantonio chez Gresini était attendue, et elle est donc désormais officielle. L'Italien, actuellement deuxième du classement des rookies, a prolongé son contrat avec la formation italienne. Selon nos informations, il est également lié directement au team et non à Ducati.

Arrivé en MotoGP cette année après avoir pris la septième place du Moto2 la saison passée, Di Giannantonio a déjà marqué les esprits avec une pole au GP d'Italie, course qui a également marqué ses premiers points dans la catégorie reine. Il a confirmé au Sachsenring en s'offrant un premier top 10 en course, avec la huitième place sous le drapeau à damier.

"Je suis très heureux de continuer avec cette équipe dans laquelle je me sens comme dans une famille", a expliqué l'Italien. "C'est bien parce que nous poursuivons cette trajectoire de progression et nous pourrons le faire avec Ducati, et je suis très heureux de ça également. La continuité est fondamentale en MotoGP pour pouvoir travailler sur moi-même. Nous avons travaillé pendant un certain temps sur cette prolongation et nous pouvons enfin en parler. Évidemment, les objectifs passent au niveau supérieur : nous allons utiliser cette deuxième moitié de la saison pour obtenir de plus en plus de résultats, puis l'année prochaine, nous voulons vraiment regarder vers l'avant."

Le départ et la promotion d'Enea Bastianini, vainqueur à trois reprises cette année, sont donc confirmés. Ducati hésite encore entre lui et Jorge Martín pour son équipe officielle, les portes du team Pramac s'ouvrant pour celui qui ne sera pas choisi.