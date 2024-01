Álex Márquez promet de gagner en régularité en 2024

Les regards étaient naturellement braqués sur Marc Márquez lors de la présentation de l'équipe Gresini samedi, voir un octuple champion du monde rejoindre un team satellite pour tenter de relancer sa carrière ayant de quoi bousculer les habitudes. Il ainsi volé la vedette à son frère, Álex Márquez, présent chez Gresini depuis un an et dont la saison encourageante a contribué à ce transfert.

Alors que sa carrière piétinait avec des Honda, le cadet de la fratrie a été le premier des deux à se relancer sur la Ducati, en décrochant deux podiums le dimanche et en s'imposant deux fois dans le nouvel exercice du sprint l'an passé. Álex Márquez a ainsi terminé dans le top 10 du championnat pour la première fois mais il n'a été que le sixième des huit représentants Ducati, ne devançant que Fabio Di Giannantonio, qui a tardé à émerger au premier plan, et Enea Bastianini, longtemps absent en raison de différentes blessures.

Touché aux côtes après une chute en Inde, Márquez a lui aussi manqué trois Grands Prix mais il a conscience du besoin de gagner en régularité cette année. L'Espagnol considère que les résultats en dents de scie vus la saison passée s'expliquaient par la découverte de la Ducati, mais se réjouit de la fin de sa campagne 2023, avec un succès le samedi à Sepang suivi d'une deuxième place le lendemain, avant deux sixièmes places en courses principales à Losail puis Valence.

"Je pense que les hauts et bas sont un peu normaux pour la première année sur une moto", a expliqué Álex Márquez lors de la présentation de Gresini. "Sur beaucoup de circuits, je n'avais aucune information. La première année, il faut toujours un peu découvrir ce dont on a besoin sur la moto. Quand je passe sur une nouvelle moto et que je change de catégorie, j'ai toujours besoin d'un peu plus de temps, je ne suis pas le genre de pilote qui a les sensations ou les informations sur la moto plus facilement, plus vite."

"Mais je pense qu'on a eu une très bonne fin de saison. On était là. Je pense qu'on a bien progressé après ma blessure en Inde. En Thaïlande, je me battais dans le groupe de tête et je suis tombé, et après on était assez constants."

Álex Márquez a remporté deux sprints en 2023, dont celui de Silverstone

Álex Márquez a pourtant très vite brillé sur la Ducati, en décrochant un podium dès son deuxième Grand Prix à son guidon, sous la pluie de Termas de Río Hondo. Il estime avoir été par la suite trop scruté alors que son apprentissage de la Desmosedici suivait son cours, et a payé plusieurs chutes et une pénalité qu'il a contestée au Mans.

"Je pense qu'après les quatre premières courses, jusqu'à Jerez, les attentes ont trop vite augmenté. On était rapides, comme on s'y attendait en début de saison, donc les attentes ont été trop fortes à un moment. Je suis tombé à Jerez, au Mans aussi avec de la malchance, mais en fin de saison, mon approche des courses était correcte pour faire une bonne saison."

Álex Márquez connaîtra sa machine à la perfection cette année mais il devra naturellement s'adapter à quelques changements puisqu'il va passer du modèle 2022 à la version 2023. Il a déjà pu le découvrir à l'occasion du test de Valence et ses premières impressions ont été positives, mais il attend les prochains essais pour se prononcer réellement.

"C'était difficile de sentir une différence parce que ce n'était pas une journée facile en raison des conditions, il y avait du vent et c'était une journée un peu bizarre. Peut-être que le moteur a un caractère différent, l'aérodynamique est aussi différente. On s'est un peu adaptés. Concernant le caractère du moteur, j'étais habitué à celui de [la moto] 2022 donc on doit un peu travailler pour adapter la façon dont la puissance à mon style de pilotage arrive mais Ducati a de nombreuses options pour ça."

"On a encore trois jours en Malaisie pour comprendre ça un peu mieux. Il semble que cette différence n'est pas une révolution, c'est juste une évolution avec un peu plus de puissance, et c'est toujours bien d'avoir un peu plus de puissance en ligne droite, pour essayer de doubler ou de gagner quelques dixièmes."