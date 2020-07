Honda espère alléger la pression sur Álex Marquez chez LCR

Honda a officialisé en début de semaine un chamboulement de ses effectifs pour la saison prochaine. En annonçant l'arrivée de Pol Espargaró, le constructeur a également dévoilé la manière dont il entend gérer ce nouveau recrutement chez Repsol Honda, en l'occurrence en transférant Álex Márquez vers LCR et, par effet domino, en montrant la porte à Cal Crutchlow.

C'est la solution choisie par le constructeur pour ne pas désavantager le plus jeune des frères Márquez, recruté au pied levé à l'automne dernier lorsque Jorge Lorenzo a brutalement requis la rupture de son contrat à une époque où les recrutements possibles étaient rarissimes. "C'était [la seule chose] que nous pouvions faire", témoigne Alberto Puig en évoquant les remous du mois de novembre avec le site officiel du MotoGP. "À ce moment-là, nous ne voulions pas déranger LCR en prenant Cal, car LCR est une équipe très importante pour nous et nous ne voulions pas interférer dans leurs opérations."

Si placer Márquez chez LCR et promouvoir Crutchlow chez Repsol n'a pas été jugé opportun à l'époque, confier le pilote espagnol à l'équipe satellite s'est avéré désormais incontournable pour ne pas le mettre à pied avant même qu'il ait disputé sa première course en MotoGP. Selon le team manager, c'est aussi la promesse d'une situation qui, pour le Champion du monde Moto2, s'avérera bien plus agréable à vivre.

"La réalité c'est que pour un rookie, en fonction de son expérience, de ce qu'il a fait par le passé ou de la manière dont il l'a fait, la situation idéale est en quelque sorte de s'entraîner dans une équipe satellite", explique-t-il, pressentant que des débuts dans l'équipe officielle seront compliqués pour le rookie cette année. "Nous sommes très intéressés par la progression d'Álex et c'est la raison pour laquelle nous voulons qu'il coure chez LCR, avec notre moto officielle, bien sûr, mais probablement un peu éloigné de l'énorme pression qui peut représenter le fait de courir dans le team Repsol Honda."

"Nous pensons que chez LCR il peut évoluer et montrer son potentiel − pour le bon ou le mauvais, on le verra − mais de façon plus détendue. Il sera toujours pilote Honda, il aura la même moto et la seule chose qu'il n'aura probablement pas, c'est ce concentré de pression que l'on a chaque week-end en étant chez Repsol Honda et en courant aux côtés de Marc Márquez."

"Pas assez de motos" pour garder Crutchlow

Alberto Puig a tenu à saluer Cal Crutchlow, qui s'apprête à quitter le clan Honda après six ans de collaboration. Lui qui n'a jamais rejoint Repsol Honda − notamment pour des questions de sponsoring, puisqu'il est lié à Monster et l'équipe à Red Bull − a toutefois grandement participé au développement de la RC213V et été considéré comme un pilote officiel. Il n'en demeure pas moins qu'il est aujourd'hui la seule victime collatérale du recrutement de Pol Espargaró. Si Takaaki Nakagami n'a pas été confirmé à ce jour, son avenir ne fait en effet aucun doute.

"Ces dernières années, Cal a fait un travail fantastique pour Honda et pour LCR. Il nous a beaucoup aidés à développer la moto et dans le même temps il a gagné des courses et a obtenu de nombreux podiums. Nous ne pouvons que le remercier pour tout le travail qu'il a abattu pour Honda et aussi pour l'équipe LCR", salue Puig.

Si Honda a proposé à l'Anglais un poste en WorldSBK, en vain, le patron espagnol semble croire que l'option de rejoindre Aprilia aboutira. "Nous nous attendons à ce qu'il continue à courir, et nous l'espérons, et je suis sûr qu'il trouvera une bonne façon de le faire et qu'il restera dans le paddock. Malheureusement, nous n'avons actuellement pas assez de motos et nous avons décidé de suivre cette voie, mais je pense que Cal restera toujours un pilote Honda, apprécié par son caractère − un caractère spécial − mais aussi pour ses résultats, car il a rapporté à Honda des victoires et beaucoup de points."