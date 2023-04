Moto en feu puis slicks sous la pluie : l'incroyable pole d'Álex Márquez !

C'est au terme d'une séance de qualifications plus qu'animée au Grand Prix d'Argentine qu'Álex Márquez a décroché sa première pole en MotoGP. Contraint de passer par la Q1, disputée en pneus pluie sur une piste humide, l'Espagnol a signé le meilleur temps mais en fin de séance, il a perdu le contrôle de sa Ducati et chuté à basse vitesse, après avoir tenté de doubler Joan Mir. Márquez a pu repartir, seulement sa machine a commencé à prendre feu et il a dû l'abandonner en bord de piste.

Ramené dans le paddock en scooter, il a couru vers son garage. Son premier regard a alors été pour l'écran affichant le classement, où il a eu la satisfaction de voir que malgré ses mésaventures, il était resté premier et donc qualifié pour la Q2.

"La Q1 était très difficile en pneus pluie", a expliqué le cadet des frères Márquez au site officiel du MotoGP après sa pole. "Je n'étais pas vraiment convaincu à l'idée de prendre les pneus slicks, c'était trop humide. Puis j'ai fait une erreur à l'avant-dernier virage en essayant de doubler Mir. Je me suis dit que je n'allais peut-être pas passer en Q2, mais heureusement on l'a fait. Puis on a eu un souci avec la moto, [elle a pris] feu. Ce n'était pas facile !"

Mais Álex Márquez a une nouvelle fois frappé fort en Q2. Seulement septième après son premier relais en pneus pluie, il a fait le pari de passer sur les slicks, ce que seuls Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia, qui l'accompagneront en première ligne, et Luca Marini ont également fait.

Très vite, Márquez a été performant et son dernier tour lui a permis de décrocher sa première pole en MotoGP, pour ce qui n'est que son deuxième Grand Prix sur la Ducati, et alors qu'il n'avait jamais réussi à se qualifier sur les deux premières lignes au cours de ses trois saisons avec des Honda. Il est naturellement "super heureux" du dénouement de cette séance très particulière.

"Je n'avais qu'une moto en Q2, ce qui n'est pas facile dans ces conditions mais j'ai fait de mon mieux avec les pneus pluie. Quand je suis rentré [au garage], je me suis dit qu'il n'y avait pas le temps de changer les pneus, mais on l'a fait, on a mis les slicks avec des réglages pluie et ça a fonctionné, donc je suis très heureux. Je suis impatient de disputer le sprint et la course."

Pour ce deuxième Grand Prix de la saison, Álex Márquez a donc réédité ce qu'a réalisé son frère Marc le week-end dernier, en décrochant la pole position après avoir signé le meilleur temps de la Q1. Lui qui n'avait plus été en pole depuis sa dernière saison Moto2, en 2019, il est le quatrième poleman différent de suite que connaît ce GP d'Argentine pour la catégorie reine.

Il emmène aussi un triplé Ducati, et c'est une série épatante qui se poursuit pour le constructeur italien puisque cela fait désormais 42 manches, depuis le GP de Valence 2020, qu'il y a au moins une Desmosedici en première ligne. En revanche, la marque n'a jamais gagné à Termas de Río Hondo et la tâche s'annonce grande pour la suite du week-end si la pluie cesse, au vu de la domination affichée par Aprilia pendant les essais de vendredi. Première course pour cette grille de départ, dès 20h aujourd'hui !