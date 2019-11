La prochaine saison sera très mouvementée en ce qui concerne les transferts. Presque tous les pilotes MotoGP sont sur le point de voir leur contrat arriver à terme, et de grands changements sont attendus. Les yeux de tout le paddock sont naturellement concentrés sur la situation chez Honda.

Marc Marquez est sur le point d'arriver au terme de son contrat avec Honda, et l'Espagnol fait l'objet depuis des années d'une cour soutenue de la part de Ducati, qui voudrait essayer de l'attirer en son sein pour enfin remporter le Championnat du Monde après lequel la marque italienne court depuis 2007, lorsque Stoner a emmené la Borgo Panigale sur le toit du monde.

Honda veut bien sûr conserver son joyau et, ces dernières semaines, la marque japonaise déjà entamé des négociations pour le renouvellement du contrat de ce dernier. L'argent, bien qu'il soit un élément important du nouveau contrat, n'est certainement pas une prérogative essentielle pour Marquez. L'Espagnol a indiqué clairement à plusieurs reprises que ses choix ne dépendaient pas que de l'argent, mais aussi d'autres choses.

C'est précisément pour cette raison que Honda doit trouver les solutions pour s'assurer, au moins pour deux autres années, les services du phénomène de Cervera. Avec Lorenzo en crise de résultats, l'équipe japonaise pourrait libérer une place à l'issue de la saison 2020.

Pour le remplacer, HRC dispose déjà de plusieurs options, mais la plus intéressante semble être la carte Alex Marquez. Le jeune pilote espagnol a déjà remporté deux championnats du monde et est certainement l'un des talents les plus intéressants de sa génération.

L'offre qui sera présentée à Marc Marquez pourrait ainsi devenir beaucoup plus intéressante s'il y a aussi la perspective de devenir coéquipier de son propre frère, Alex. Ce n'est pas un hasard si le "petit" Marquez a prolongé pour une nouvelle saison en Moto2, en attendant une éventuelle promotion.

Sur Alex Marquez, il y a aussi une forte pression de la part de Ducati, mais même dans ce cas, la perspective d'un partenariat avec son frère Marc pourrait certainement pousser le jeune espagnol à choisir de rejoindre le clan Honda.

Marc, pour sa part, a toujours insisté sur le fait qu'il apprécie l'ambiance familiale qu'il a créée au CRH et qu'il est difficile de penser qu'il pourra changer d'équipe à la fin de la saison prochaine.

Quant à Jorge Lorenzo, si les essais et le début de l'année 2020 ne sont pas à la hauteur des attentes chez Honda, l'Espagnol pourrait aussi envisager un retour chez Ducati où Dall'Igna l'attend à bras ouverts.