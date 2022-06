Álex Márquez : "Marc est toujours en contact avec nous"

Marc Márquez a beau être de nouveau tenu éloigné des circuits depuis le GP d'Italie, il conserve néanmoins un œil attentif sur le bon développement de la Honda RC213V.

L'Espagnol a en effet subi une énième opération, qualifiée de la "dernière chance", dans le Minnesota aux États-Unis il y a deux semaines, dans le but de replacer son humérus blessé il y a maintenant près de deux ans à Jerez lors de la manche inaugurale de la saison 2020, et de faire ainsi regagner à son bras droit sa mobilité d'antan.

Suite à cette opération couronnée de succès, Márquez est à présent engagé dans un long processus de récupération, dont la durée reste pour l'heure incertaine, et se voit remplacé lors des week-ends de course par le vaillant Stefan Bradl.

Dans le développement, celui qui a longtemps été à l'initiative des directions techniques prises par Honda a cédé sa place aux autres titulaires de la marque, et notamment à Pol Espargaró et son frère Álex Márquez lors de la journée d'essais post-course à Barcelone (Takaaki Nakagami devait lui aussi participer à ce test, mais son accident lors du départ du GP de Catalogne l'en a empêché). Là, de nouvelles pièces ont été étrennées sur la Honda, notamment un nouveau châssis ainsi qu'un nouveau bras oscillant.

En l'absence de Marc Márquez, Honda se repose sur ses autres pilotes pour assurer le bon développement de la RC213V, et notamment sur son frère Álex

Toujours investi dans le développement

Preuve que l'implication de Marc Márquez se fait toujours ressentir, celui-ci est resté en contact avec son équipe afin de suivre du mieux possible les améliorations apportées à la RC213V. "Il est toujours en contact avec nous, il veut savoir tout ce qui se passe et ce que Honda fait", a déclaré Álex Márquez auprès du site officiel du MotoGP.

"C'est la meilleure chose qui pouvait arriver : il n'est pas déconnecté de la course, il continue de m'appeler etc. Il sait à quel point ce test [la journée d'essais post-course de Barcelone] était important pour Honda, et pour cette raison il est resté en lien avec nous. Il veut vraiment rester dans le coup et savoir tout ce qui se passe, tout le temps."

Sans son pilote fétiche, Honda reste cependant dans une position précaire au classement, en dernière position du championnat des constructeurs, et avec comme seul pain blanc la troisième place décrochée par Pol Espargaró lors de la première manche disputée au Qatar.