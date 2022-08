Álex Márquez freiné par de mauvais réglages électroniques

Un mauvais choix technique a privé Álex Márquez de la lutte pour les points à Silverstone. Meilleur représentant de Honda en qualifications, certes à une plus que modeste 17e place, l'Espagnol n'a pas pu reproduire la performance le lendemain. Et pendant que Takaaki Nakagami et Pol Espargaró accrochaient le top 10, Márquez se classait une nouvelle fois au 17e rang, ralenti par des réglages électroniques inadaptés.

"L'ensemble n'a pas été mauvais, je n'ai pas été le meilleur Honda pendant toutes les séances mais presque", a expliqué le pilote LCR. "Je suis content de ça parce que j'ai donné 100%. En course, [...] on a fait une erreur dans la configuration de l'électronique. On perdait beaucoup de performances pendant toute la course."

Márquez n'a pas souhaité décrire la nature de l'erreur commise mais a expliqué qu'il ne pouvait pas se mesurer à ses rivaux : "Je perdais des performances en ligne droite donc c'est encore plus frustrant."

Le #73 avait pris un bon départ, le propulsant en 12e position, mais il était déjà hors des points quatre tours plus tard, sans pouvoir défendre ses chances : "Au début, je dirais que je pouvais 'survivre' en pneus neufs mais après j'ai été lâché par le pneu arrière. C'est comme ça. Il reste huit courses et je vais essayer de donner 100% à chaque fois."

Márquez compte sur le soutien de Honda

Álex Márquez utilise "la même moto qu'au Qatar" et malgré son départ annoncé pour le team Gresini en fin d'année, il souhaite "rester professionnel" et continuer à aider Honda dans le développement de sa moto en recevant certaines évolutions, à l'image de ce que fait Ducati avec Jack Miller.

"J'espère recevoir de l'aide de la part de Honda parce que je veux continuer à travailler et continuer à les aider, mais je veux aussi décrocher de bons résultats. J'espère une aide de leur part et je donnerai 100%."

Márquez ne se prononce pas sur le domaine à faire évoluer en priorité sur sa moto mais comme Pol Espargaró, il voit surtout des faiblesses du côté de l'aérodynamique : "Beaucoup de choses sont possibles parce que la moto est totalement différente de l'an dernier. De nombreux paramètres sont différents donc ils doivent commencer à changer des choses et comprendre le plus important. C'est sûr que l'aérodynamique n'est vraiment pas un point fort."