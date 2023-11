Essais - Álex Márquez proche du record !

Avec encore 33°C au thermomètre, mais un vent devenu plus fort, la deuxième séance MotoGP a débuté à 15h heure locale à Sepang, soit l'heure à laquelle seront donnés les départs des courses dans les deux prochains jours. Malgré un ciel chargé, la pluie s'est tenue à distance, pour le plus grand soulagement de tous. Car l'enjeu était important : comme chaque week-end, c'est cette séance d'une heure qui allait déterminer l'accession directe à la phase finale des qualifications, avec à la clé une place assurée sur l'une des quatre premières lignes de la grille de départ.

Dès le premier tour lancé, les plus rapides étaient chronométrés en 1'59"5, le niveau affiché ce matin par l'homme de référence, Jorge Martín. Et dans le tour suivant, Álex Márquez atteignait déjà les 1'58. Pecco Bagnaia, seulement 15e ce matin, s'est très vite installé au cinquième rang, avec plus de 1"6 d'amélioration personnelle dès ce début de séance, un bon présage pour la suite.

Une fois n'est pas coutume, Martín est resté discret durant le premier tiers de la séance, s'en tenant à un chrono inférieur à celui de ce matin. Mais lorsqu'il a lancé son attaque, celle-ci s'est immédiatement révélée payante puisqu'il est passé en tête, avec une référence désormais établie en 1'58"523.

Ce chrono n'a toutefois pas résisté au dernier quart d'heure d'attaque. Fabio Quartararo puis Brad Binder se sont chargés de repousser le pilote Pramac en tournant tous deux en 1'58"3. Dans le coup depuis le début de ces essais, Álex Márquez s'est replacé en tête et au même moment, Bagnaia, dont la place dans le top 10 n'a pas été véritablement menacée cet après-midi, s'est porté devant Martín. Le troisième gomme du championnat, Marco Bezzecchi, était momentanément sorti du top 10, mais il s'est à son tour placé devant le pilote espagnol à quelques minutes du drapeau à damier.

Une dernière attaque, et Jorge Martín est repassé en tête avec le premier tour bouclé ce vendredi en 1'57. Mais Álex Márquez avait décidément du répondant : il s'est empressé de récupérer le leadership en atteignant finalement un temps de 1'57"823. Un chrono déjà annonciateur d'un week-end record si la météo se maintient, puisque le pilote Gresini n'est qu'à 33 millièmes du record absolu !

Quartararo et Zarco qualifiés pour la Q2

Derrière le duel que se livraient les deux Ducati, ce sont les KTM officielles qui se sont adjugé les places d'outsiders, avec Jack Miler troisième devant Brad Binder. Maverick Viñales s'est maintenu tout au long de la séance dans le premier groupe et termine cinquième, à une demi-seconde du leader, devant une autre Ducati, celle de Luca Marini.

Après une première journée plutôt favorable à Yamaha, Fabio Quartararo est récompensé avec le septième temps. Son coéquipier Franco Morbidelli, a en revanche manqué le coche en obtenant la plus mauvaise place, la 11e, après s'être fait une grosse chaleur en toute fin de séance.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo est qualifié d'office pour la Q2.

Les trois derniers pilotes qualifiés d'office pour la Q2 représentent Ducati : Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi sont ainsi sauvés, de même que Johann Zarco, classé dixième de cette séance. Toutes les Honda, trois Aprilia et les KTM du team Tech3 font en revanche partie des motos qui devront s'affronter en Q1.

Le calvaire d'Aleix Espargaró

Pour Aleix Espargaró, c'est la douche froide. Dix minutes après le lancement de la séance, le pilote espagnol a subi une chute à basse vitesse dans le premier virage, cette fois avec des conséquences moins dramatiques pour sa moto que lors de celle de ce matin, bien qu'il n'ait pu la redémarrer. Mais ça n'était pas fini...

Moins d'une demi-heure plus tard, l'Espagnol tombait à nouveau, cette fois dans le virage 9. Et quelques minutes plus tard, une quatrième chute venait clore cette journée cauchemardesque pour lui, cette fois au virage 5. Il a beau avoir encore tenté de reprendre la piste, il a été repoussé au 20e rang après n'avoir pu boucler que neuf tours au total dans cette séance très mouvementée. Espargaró devra donc en passer par la Q1 samedi pour espérer bien se positionner sur la grille de départ.

Une dernière séance d'essais libres aura lieu samedi matin, sans enjeu cette fois, avant que les 23 pilotes ne s'attaquent à ces qualifications qui détermineront la grille de départ des deux courses, sprint et longue.

