Alex Marquez: "Mon objectif : être meilleur rookie en 2020"

Alex Marquez se prépare à vivre sa première saison en MotoGP. Pour l'Espagnol, c'est un vrai rêve qui se réalise car non seulement il pilotera pour le team Repsol Honda, mais il sera aussi le coéquipier de son frère Marc. Le #73, cependant, a une tâche difficile devant lui : celle de se libérer de ce nom de famille encombrant.

Lors de la première sortie officielle avec sa nouvelle équipe, le pilote espagnol a déclaré : "Pour moi, c'est un rêve qui se réalise, c'est un honneur incroyable de porter ces couleurs. Je suis vraiment heureux de cette opportunité, j'étais habitué à voir Marc sous ces couleurs, mais pas moi. Je pense que c'est un rêve pour chaque rookie, c'est un honneur de courir pour l'équipe qui a le palmarès le plus fourni du paddock du MotoGP".

L'accord entre Honda et Alex Marquez est intervenu après que Jorge Lorenzo a annoncé qu'il voulait se retirer de la compétition. Le n°73 disposait d'un contrat pour une année supplémentaire en Moto2 avec le team Marc VDS, mais dès qu'il a reçu l'appel de Honda, il a immédiatement décidé de faire le grand saut.

Mais l'Espagnol a déjà un objectif clair pour l'année prochaine : "Je peux dire que je veux être le Rookie de l'année. Quant au classement lors des courses prises individuellement, je ne sais pas, pour l'instant je me concentre sur la compréhension de la moto. Avant le Qatar, je vais pouvoir comprendre comment nous pourrons nous situer dans la première course".

Finalement, le "petit" Marquez a conclu : "Quand vous commencez à courir, vous imaginez toujours des choses comme ça dans vos rêves, mais c'est difficile. Il y a beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de courses et une multitude de choses qui peuvent se produire dans la carrière d'un pilote. J'ai commencé dans le Championnat d'Espagne avec Repsol et j'ai gagné en 2012. En 2014, j'ai commencé un nouveau projet en Moto3 et le HRC était derrière moi et nous avons gagné la première année. Après toutes ces années, revenir ici est un rêve pour moi, j'ai hâte".