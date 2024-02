Álex Márquez "pas encore prêt à gagner" malgré une bonne préparation

À l'aube de sa deuxième saison dans l'équipe Gresini, Álex Márquez est resté relativement discret pendant les essais hivernaux, mais il s'est néanmoins félicité de son bilan en quittant, pour quelques jours, le Qatar. Lorsqu'il reviendra sur place la semaine prochaine, ce sera pour disputer le premier Grand Prix du championnat, et alors que la précédente édition l'avait laissé sur sa faim, il a retrouvé de meilleures performances lors du test qui s'y est déroulé la semaine dernière.

"Les sensations sont un peu meilleures qu'en novembre, pendant le Grand Prix. Je suis assez content, parce que j'avais eu pas mal de difficultés pendant le Grand Prix", soulignait-il en marge des essais, passé entretemps d'une GP22 à une GP23 avec un meilleur ressenti au guidon. "La moto est un petit peu plus stable, plus calme, mes sensations à l'avant sont un peu meilleures. Je sens moins que l'arrière pousse, ce qui pouvait être un problème en course. J'arrive à être assez rapide et régulier, et j'en suis heureux."

Quelques soucis arrivés au bon moment

Ces essais qataris n'ont pourtant pas été exempts de toute difficulté pour le pilote espagnol, notamment en raison d'une chute au premier jour et d'une quantité de pneus restreinte pour la suite. Cela a pesé sur sa position finale, puisqu'il n'a pas pu chasser le chrono dans d'aussi bonnes conditions que d'autres. Il a en revanche été au bout d'une simulation de course d'une vingtaine de tours, sa mission principale avant de clore la pré-saison.

"Ça a été une journée un peu étrange pour nous, parce qu'on a souvent roulé avec un pneu usé et on a monté assez tôt un pneu tendre pour faire un time attack. On n'avait pas assez de pneus, et celui qu'on avait était destiné à notre travail pour le long run. On a donc fait le time attack trop tôt, et la piste s'est ensuite beaucoup améliorée", expliquait-il au soir du second jour.

"Mais notre principal objectif était de faire un long run, et on l'a fait. On a eu des problèmes, ce qui est une bonne chose car on a deux semaines pour essayer de les résoudre. On a eu des vibrations, du chattering", précisait-il alors, faisant écho à des soucis également rencontrés par Jorge Martín et Enea Bastianini avec le modèle le plus récent de la Ducati.

Álex Márquez se sent mieux avec la GP23 malgré quelques vibrations. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il faut qu'on analyse cela. Je sais que les pilotes officiels ont un peu de chattering, mais j'en ai déjà souffert l'année dernière, lors du Grand Prix ici. Il faut qu'on voie si ça vient du style de pilotage ou bien des réglages qu'on utilise, de l'électronique, du frein moteur ou ces choses-là. Il faut qu'on réunisse tout et qu'on trouve une solution pour la course", ajoutait le pilote espagnol, visiblement serein quant à ses chances de résoudre le souci lorsque cela comptera réellement.

Une bonne base pour lancer la saison

Si, dans ces circonstances, Álex Márquez n'a obtenu que le 13e temps final de cette dernière séance, il s'était préalablement classé quatrième du test de Sepang et se félicite de son bilan global : "Ça n'est pas mal. Je crois qu'on a fait une pré-saison assez constante et c'est très important. Chaque jour, on était parmi les premiers."

S'il s'était qualifié en première ligne en novembre lors du précédent Grand Prix du Qatar, le pilote Gresini Racing n'avait pas pu accrocher le podium malgré la suprématie des Ducati satellites lors de cette épreuve. Sa préparation faite, il estime ne pas pouvoir pour le moment viser la victoire avec le modèle tout juste titré, mais fait sans doute preuve d'une modestie teintée de prudence.

"On n'est pas encore prêts à gagner, mais on a une bonne base pour commencer la saison", analysait-il après ses essais. "Je n'ai pas d'objectif pour la première course. Il faut qu'on avance course après course, et on verra où on en sera après cinq ou six manches, puis on pourra se fixer un objectif. En tout cas, je suis plutôt content de ce que j'ai ressenti sur la moto pendant toute la pré-saison, et j'ai hâte de commencer la saison au Qatar."

Sa première saison au guidon de la Ducati satellite l'avait vu rapidement prendre ses marques, et même être récompensé par plusieurs succès en course sprint, cependant la victoire en Grand Prix échappe pour le moment à Álex Márquez. S'il refuse de formuler un objectif chiffré, c'est bien sur la plus haute marche du podium qu'il est attendu cette année, au minimum lors d'un des 21 Grands Prix au programme.