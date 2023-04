Álex Márquez : "Je pilote trop la Ducati comme la Honda"

Ses trois premières saisons dans la catégorie MotoGP au guidon de la Honda ont transmis à Álex Márquez des habitudes dont il a besoin de se débarrasser. Passé à la Ducati en novembre dernier, lors des premiers essais de l'intersaison, il n'a piloté la moto italienne que durant six jours de piste cet hiver, puis trois jours à Portimão le week-end dernier, dans le cadre du premier Grand Prix de la saison. C'est bien peu et cela explique qu'il ait encore quelques réflexes à gommer.

"Il ne s'agit pas juste d'essayer d'adapter la moto à [mon style]. Je la pilote encore trop comme la Honda", admet le pilote espagnol. "J'essaye d'extraire son potentiel de parties dont je ne devrais pas, je n'ai pas besoin de pousser comme ça. J'utilise trop l'angle en course et c'est là que l'on doit progresser, sur certains points de mon style de pilotage."

Malgré son manque d'expérience sur la Ducati GP22, Álex Márquez s'est mis en évidence lors du Grand Prix du Portugal, d'abord en signant le meilleur temps de la première séance du week-end. Il a pourtant glissé au 11e rang l'après-midi et a par la suite perdu l'opportunité de participer à la Q2, et donc de figurer sur l'une des quatre premières lignes de la grille de départ. Il a malgré tout réussi à accrocher un point à la course sprint, puis la cinquième place de la course principale, battu sur le fil par Johann Zarco.

"J'ai pris pas mal de plaisir ! Ce qui est important, c'est que depuis ma première journée sur la Ducati, on a progressé jour après jour", retient-il, néanmoins perfectionniste. "C'était mon premier week-end sur la Ducati et au sein du team Gresini. On a fait quelques erreurs, on n'est pas allés directement en Q2, puis en Q1 il nous a manqué un dixième. On sait ce qu'on doit améliorer. Dimanche, c'était la première fois que je couvrais la distance totale d'une course et j'ai eu des soucis dans les dix ou onze derniers tours pour gérer mon rythme, mais j'ai plutôt bien défendu ma position et j'ai pu au moins faire de bons temps."

"Ce qu'on doit améliorer est assez clair, et ne pas rééditer nos erreurs sera la clé ici. Je sais que c'est une piste différente, avec un niveau d'adhérence faible. Je pense que les trois ou quatre premières courses seront importantes pour nous montrer ce qu'on peut faire, si on peut être compétitifs sur toutes les pistes et dans tous les types de conditions. Je vais essayer de continuer à donner le meilleur de moi-même et de prendre du plaisir sur la moto."

"On a des idées, une direction claire vers laquelle aller, et ça va être une progression au cours des premières courses pour que je m'adapte et que je sois plus complet quand on arrivera en Europe", a conclu Álex Márquez, sixième du championnat après ces deux premières entrées dans les points.

