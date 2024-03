Álex Márquez doit faire "plus attention" aux qualifications

Álex Márquez a été un cran derrière son frère et nouveau coéquipier, Marc Márquez, au GP du Qatar, en affichant néanmoins une certaine régularité. Facilement entré en Q2, le cadet de la fratrie a dû se contenter de la neuvième place sur la grille de départ, ce qui a conditionné la suite de son week-end. Il a doublé Pedro Acosta puis profité de la chute de Fabio Di Giannantonio juste devant lui en course sprint, se classant ainsi au septième rang.

"Ce qui est positif, c'est que le rythme est meilleur que ce que l'on imaginait", expliquait Alex Márquez à l'arrivée du sprint. "À la fin, au neuvième tour, j'ai pu rouler en 1'52"6. On n'est pas mauvais. Au niveau des sensations, j'ai un peu retrouvé la confiance avec la moto, avec les quelques changements que j'ai pu faire."

"C'est juste qu'on a perdu beaucoup de temps au début, dans les trois ou quatre premiers tours, avec des bagarres, et aussi avec la chute de Di Giannantonio devant moi, qui m'a fait perdre une seconde de plus. Après je suis revenu, mais c'était trop tard. Je suis content d'avoir vu que l'on était capable de réduire l'écart avec les leaders."

Márquez était aux premières loges pour assister à la spectaculaire chute de Di Giannantonio, qu'il n'a absolument pas anticipée. "La moto a fait un mouvement étrange parce qu'il était peut-être un peu hors trajectoire", a précisé le pilote Gresini, qui a perçu un mouvement mais n'imaginait pas cette chute "vraiment étrange" , après laquelle il attendait un drapeau rouge : "Je ne sais pas exactement où la moto a fini mais on a été chanceux qu'il aille bien."

Álex Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Au cours du sprint, Márquez n'a "pas [eu] trop de problèmes avec le pneu arrière", ce qui lui donnait de l'espoir pour l'épreuve principale. "Peut-être que les luttes du début, quand on était plus lents, ont un peu aidé [à préserver] les pneus, à l'avant et à l'arrière", précisait-il, sachant pourtant qu'il ne serait "pas en mesure de jouer la victoire" avec sa Ducati version 2023.

Une bonne entame de course lui a permis de prendre l'avantage sur Aleix Espargaró et Pedro Acosta dès le premier tour, avant d'avaler Di Giannantonio au deuxième tour puis Enea Bastianini au troisième. Álex Márquez était alors cinquième, mais il a été doublé par Acosta, très impressionnant avant de payer la dégradation de ses pneus et de chuter dans la hiérarchie. Márquez a ensuite cédé face à Bastianini en fin d'épreuve et il a ainsi été classé au sixième rang.

Il estime que les différentes luttes, conséquence de sa positon trop lointaine sur la grille, ont cette fois fait chauffer ses pneus, ce qui lui a compliqué la situation : "Ce n'était pas facile. J'ai pu attaquer au début pour être dans le train. Je disais [samedi] que c'était important d'être dans le train et de faire des tours dans ces positions. Après, on a eu un petit problème de température et de pression sur le pneu avant. C'est monté assez haut et c'était assez dur de gérer ça et de se rapprocher des autres."

"C'était difficile d'être là mais c'est ce qui se passe quand on part neuvième. On doit un peu progresser et faire un peu plus attention aux qualifications à Portimão, pour ne pas faire la même erreur qu'ici, et être sur les deux premières lignes. Quand on y est, la course est totalement différente."

Álex Márquez a vu Pedro Acosta faire le spectacle Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pendant la course, Márquez était au premières loges pour assister au show Acosta et même si le rookie a fini par payer son agressivité, il a prouvé qu'il fallait déjà le prendre au sérieux. "J'ai vu qu'il se battait vraiment, en mode qualifications", a commenté Márquez. "Je me suis dit 'S'il va au bout, ça sera une surprise'. Il a failli le faire, il lui manquait sept ou huit tours."

"Il a fait un très bon travail, il a fait de bonnes choses mais il devait gérer pour voir l'arrivée. C'est une piste sur laquelle il faut faire beaucoup de gestion. C'est une question de temps avant qu'il ait l'expérience et il sera très rapide."