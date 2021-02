Álex Márquez intronisé pilote LCR

Le team LCR poursuit la série de présentations officielles en vue de la saison 2021, avec un événement organisé en deux parties. Avant de placer Takaaki Nakagami sous le feu des projecteurs demain, l'équipe monégasque a levé le voile ce vendredi sur la machine qu'elle confie à Álex Márquez.

L'événement a été organisé dans le théâtre de Cervera, la ville du pilote espagnol dans la province catalane de Lérida, un lieu choisi pour symboliser le spectacle offert par le MotoGP et, bien sûr, aussi pour souhaiter la bienvenue au nouveau venu. "C'est un plaisir pour moi d'être à Cervera avec ma moto 2021. J'ai maintenant hâte de la voir en piste", a déclaré Álex Márquez.

Le Champion du monde Moto3 et Moto2 a fait ses débuts dans la catégorie reine la saison dernière au sein du team Repsol Honda, recruté en dernière minute à la suite de l'annonce surprise de la retraite de Jorge Lorenzo, fin 2019. Alors que l'équipe officielle, rapidement privée de son leader avec la blessure de Marc Márquez, a vu sa courbe de résultats plonger, le jeune Espagnol est parvenu à trouver ses marques au sortir de l'été et à décrocher deux premiers podiums, pour se classer finalement 14e du championnat.

Malgré ces résultats encourageants, son transfert était déjà acté puisque Pol Espargaró avait été recruté dans le team factory, poussant le HRC à placer Álex Márquez chez LCR et à montrer la porte à Cal Crutchlow. On a déjà pu voir Álex Márquez dans le stand du team LCR lors des tests de Valence, fin 2019, lorsque le HRC lui avait permis de découvrir la RC213V. Un roulage qui aura finalement été prémonitoire !

Comme cela devient désormais légion dans les équipes satellites, l'Espagnol bénéficiera malgré tout du soutien officiel du constructeur, ce qui d'après lui ne changera donc pas les objectifs auxquels il pourra prétendre pour cette deuxième saison dans la catégorie. En succédant à Crutchlow, Márquez rejoint un team chapeauté par Christophe Bourguignon.

Comme le veut le montage financier du team dirigé par Lucio Cecchinello, il hérite aussi des couleurs que portait l'Anglais et qui témoignent de l'apport de Castrol et de Givi, tandis que Nakagami sera toujours soutenu par Idemitsu, sponsor titre de cette partie de l'équipe et marqueur graphique de la livrée de sa moto, que l'on découvrira samedi. La machine du pilote espagnol voit cependant sa livrée évoluer quelque peu pour se libérer du noir et accueillir une part du bleu HRC qui fera écho à son casque, ses bottes et le haut de sa combinaison, alors que la zone rouge du logo Givi sur les flancs de la RC213V se réduit, encadrée par deux bandes blanches.

"Quand je l'ai vue pour la première fois, c'était vraiment génial !" s'enthousiasme Álex Márquez. "La moto est vraiment belle, ses couleurs sont spéciales. Je sais que LCR a une grande Histoire dans le championnat alors c'est un plaisir de porter ces couleurs. Le look est toujours important mais les résultats le sont encore plus ! En tout cas, c'est toujours bien de porter de belles couleurs pour essayer d'obtenir de bons résultats."

Dirigé par l'ancien pilote Lucio Cecchinello, le team LCR évolue dans le championnat depuis plus de 20 ans et a connu le succès dans les petites cylindrées (125cc et 250cc), aussi bien qu'en MotoGP et plus récemment en MotoE, avec un total de 85 podiums décrochés, dont 24 victoires, auxquels s'ajoutent 27 pole positions.

"J'espère que nous obtiendrons encore d'autres podiums, et notamment avec Álex et ce nouveau projet", souligne Lucio Cecchinello. "Franchement, tous les ingrédients sont réunis pour gagner des courses, car nous avons un pilote très talentueux, un très bon staff technique, avec un très bon soutien de la part de Honda HCR, et nous avons la RCV factory. Nous pouvons donc clairement avoir pour objectif de gagner des courses et de signer d'autres podiums."

L'équipe Repsol Honda organisera quant à elle sa présentation officielle lundi 22 février, réunissant pour la première fois Marc Márquez et Pol Espargaró sous les mêmes couleurs. L'occasion de revoir le pilote au numéro 93, dont on attend des nouvelles après une très longue convalescence.