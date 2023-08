Álex Marquez privé d'une "belle opportunité" par un mystérieux souci

Vainqueur de la course sprint samedi à Silverstone, Álex Márquez avait peut-être le potentiel pour faire aussi bien dimanche, mais la technique en a décidé autrement. Alors qu'il occupait la troisième place en début d'épreuve, le pilote Gresini a dégringolé dans le classement et a dû rejoindre son garage pour abandonner. Il semblait avoir un souci avec son sélecteur de vitesses mais n'a pas souhaité le confirmer.

"Un problème technique, je ne peux pas en dire plus !", a commenté Márquez, entretenant le mystère sur la cause de son abandon. "Il s'est passé quelque chose, vous avez vu mon langage corporel donc vous savez plus ou moins où était le problème mais c'était un souci technique."

"Ce n'est pas un problème inquiétant ou gros, c'est facile à résoudre et c'est le plus important", a ajouté l'Espagnol, interrogé par le site officiel du MotoGP.

Álex Marquez a eu un petit accrochage au départ avec Pecco Bagnaia, qui a endommagé l'un de ses ailerons avant et légèrement troublé le comportement de sa moto, mais il restait très performant et ces dégâts ne sont pas à l'origine de son abandon.

"J'ai eu un contact avec Pecco au premier tour et j'avais un aileron avant un peu à la limite. La moto avait des mouvements un peu bizarres sur le côté droit mais le reste était parfait. C'est dommage mais on a la vitesse et j'espère que notre moment va venir."

"Dans les virages sur la droite, la moto tournait un peu moins, elle bougeait un peu plus que d'habitude à l'accélération mais pour le reste, ce n'était pas mauvais", a-t-il précisé. "J'ai quand même pu rouler à un bon rythme donc ça n'affectait pas trop mon pilotage."

Un "déclic mental" avec la victoire de samedi

Victorieux sur piste humide samedi et deuxième du GP d'Argentine disputé sous la pluie, Márquez aurait peut-être pu profiter de cette même pluie arrivée en fin d'épreuve : "C'est dommage parce que je pense qu'on est encore passés à côté d'une belle opportunité, surtout en voyant les conditions dans les derniers tours. Normalement je suis assez bon quand c'est comme ça. Je me sentais très bien."

Álex Márquez a souvent peiné à confirmer des performances prometteuses depuis le début de la saison mais la donne a peut-être changé avec la victoire en course sprint, qui pourrait devenir le point de départ d'une bonne dynamique : "En course, j'en voulais plus. J'avais la vitesse, j'avais tout, je pouvais le faire. Jusqu'à présent, j'étais un peu plus inquiet de tout contrôler. Maintenant, je me sens plus libéré après la victoire dans le sprint. J'espère que ce déclic mental durera pour le reste de la saison."

"C'était l'un de mes [circuits] préférés, je sais que je suis toujours rapide ici", a précisé le cadet des frères Márquez. "C'est pour ça que j'ai un petit [regret] au fond de moi. Mais l'Autriche pourrait aussi être bonne pour Ducati et pour moi donc on va encore tout donner, parce qu'on a la vitesse. On doit continuer à travailler et à pousser. Je frappe toujours à la porte donc si on continue comme ça, je suis certain que ça va arriver."