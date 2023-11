Álex Márquez regrette une seule erreur face à Bastianini

Vainqueur du sprint samedi, Álex Márquez semblait avoir le potentiel pour faire le doublé ce week-end, à Sepang. Pourtant, l'Espagnol s'est fait griller la politesse par Enea Bastianini dans le premier virage et il n'a par la suite pas réussi à le rattraper pour lui contester cette victoire.

"Si je dois mentionner une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas l'avoir attaqué au début", a-t-il estimé à l'heure de débriefer sa course auprès du site officiel du MotoGP. "Ça a été la clé de la course, j'ai peut-être attendu un tout petit trop avant de l'attaquer, et ensuite, quand il a pris une demi-seconde d'avance, ça a été impossible. C'était comme un mur avec la température du pneu avant, la pression qui a peut-être augmenté aussi, mais surtout sa température. J'ai eu du mal et ça a été comme un mur. Je n'ai pas pu vraiment me rapprocher de lui."

Sur l'ensemble des 20 tours, Márquez n'a été plus rapide que le leader que sept fois, mais souvent pour une poignée de centièmes seulement, voir quelques millièmes. Fair-play, il n'a pas hésité à saluer la prouesse de Bastianini, qui n'avait jamais été à pareille fête cette saison.

"Franchement, il a fait une course incroyable, il a vraiment imprimé un bon rythme", a souligné l'Espagnol. "Ça a été une course très dure, Enea a imprimé un rythme très élevé. J'ai regardé : la course de cette année a été 15 secondes plus rapide que celle de l'année dernière ! Ça a été très dur dès le début."

"Il a fait deux erreurs dans les virages 7 et 8, mais il s'est plutôt bien rattrapé sur le vibreur extérieur. Pour le reste, il a été incroyable, tout le temps dans le rythme et impeccable. Il a très bien piloté, et puis quand on est devant sur cette piste, on profite de l'air frais et c'est beaucoup plus facile de piloter."

"Je n'ai fait que cette petite erreur, mais au final on a fait un week-end incroyable, on a été rapides, avec la victoire au sprint et la deuxième place aujourd'hui. Évidemment, on aimerait une victoire [le dimanche] mais on doit s'estimer très satisfaits et il ne faut pas oublier d'où l'on vient", a ajouté le pilote Gresini Racing.

Blessé aux côtes en Inde, Márquez a manqué trois Grands Prix pour se soigner. De retour en Australie, il y a trois semaines, il a peu à peu retrouvé sa condition physique… avant de prendre froid sur la route de la Malaisie.

"En venant d'Espagne, peut-être à cause de la clim de l'avion, [je suis tombé malade] et j'ai passé toute la journée de mercredi au lit, à dormir, parce que j'avais de la fièvre. Mais je me suis senti beaucoup mieux chaque jour. Hier et la nuit dernière, j'étais un peu [comme ci, comme ça] parce que j'avais perdu beaucoup d'eau, mais je vais plutôt bien", a-t-il expliqué.

S'il a eu besoin de s'asseoir dans le parc fermé et de prendre quelques instants pour se remettre de cette course, Álex Márquez assure être en bonne forme malgré tout. "Je crois qu'Enea aussi a fini à la limite, Pecco aussi. C'était très dur physiquement. On a fait une course très rapide donc c'est plus exigeant physiquement."

"Mes côtes sont complètement guéries et je me sens très bien. Physiquement, je ne suis peut-être pas fit à 100% parce que je n'ai eu qu'une seule semaine à la maison pour faire du cardio et ces choses-là, mais je me sens assez bien. Finir une course comme ça, c'est un très bon entraînement pour les deux derniers Grands Prix, alors on va essayer de faire la fête aujourd'hui, se reposer demain et ensuite s'envoler pour le Qatar."

Pas de pression pour gagner un Grand Prix

Ce week-end en Malaisie aura donc permis au pilote espagnol de décrocher une deuxième médaille d'or au sprint, après celle déjà remportée à Silverstone. Mais si la victoire du Grand Prix le fait rêver et lui a échappé pour une seconde et demie seulement, il refuse d'être obnubilé par cet objectif pour cette fin de championnat, et ce même si le top 10 du classement général n'est qu'à sept points en dépit de ses forfaits.

"On peut s'estimer très satisfaits, on a fait un très bon week-end, très positif. Il ne faut pas qu'on se déconcentre pour les deux derniers Grands Prix. Certes, on a fait un week-end incroyable, mais il faut qu'on reste concentré comme ça jusqu'au bout", a-t-il souligné, voulant "continuer à apprendre [des] top pilotes, qui pilotent mieux la Ducati" que lui à ses yeux.

"Franchement, on n'a pas encore le niveau des pilotes de très haut niveau, on est plus entre la quatrième et la sixième place. C'est vrai qu'on a été très compétitifs ce week-end, mais notre niveau est celui-là. On n'a pas besoin de se dire à présent qu'il faudrait qu'on gagne les courses du Qatar et de Valence. Non, il faut qu'on poursuive une progression constante. Il faut être réaliste et faire de notre mieux, que je me donne à 100% sur chacun des deux week-ends pour finir la saison 2023 d'une très belle manière."