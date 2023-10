Álex Márquez suspecte une 4e côte cassée

Álex Márquez est le seul titulaire à manquer à l'appel ce week-end, pour le Grand Prix d'Indonésie MotoGP. Il a pourtant tenté de participer à l'épreuve organisée sur l'île de Lombok, mais a finalement dû renoncer après les premiers essais, en proie à de trop fortes douleurs.

Celles-ci proviennent de côtes qu'il s'est fracturées il y a trois semaines, lors d'une chute survenue pendant les qualifications du GP d'Inde. Une blessure face à laquelle la patience et les soins sont les seuls remèdes, aucune intervention chirurgicale n'étant possible.

"J'ai un peu plus mal aujourd'hui", a admis le pilote espagnol ce matin, au micro du site officiel du MotoGP, "mais c'est normal. Je savais avant d'arriver ici que ce serait limite, mais en tant que pilote, je me suis dit que je voulais essayer. C'est comme ça. Ça n'est pas trop douloureux pour piloter, mais il faut qu'on pense au fait qu'il y a deux autres courses qui vont s'enchaîner, alors il faut faire un peu attention."

"C'est l'une des pires blessures que j'ai eues parce qu'on ne peut pas la régler à l'aide de [plaques en] métal, ou quoi que ce soit. Alors il vaut mieux faire attention, ça n'a pas de sens d'essayer d'attraper quelques points ici. Il vaut mieux retrouver la forme et bien terminer la saison parce qu'on n'a rien à jouer au championnat."

Pour ne pas arranger sa situation, les médecins suspectent une quatrième fracture pour le vainqueur de la course sprint de Silverstone. "Hier, on a vu qu'il pourrait y avoir une quatrième fracture sur une côte, qui serait survenue après l'Inde. Ça peut être arrivé à la maison ou quelque chose comme ça, car quand il y en a trois qui sont cassées, les autres sont très fragiles, je dirais. Il faut qu'on confirme ça", a indiqué le pilote Gresini Racing.

"Les côtes 6, 7 et 8 [sont fracturée] depuis l'Inde, et il semble que la 9 soit aussi cassée", a-t-il précisé, écartant l'accident dont il a été victime vendredi, pendant les essais auxquels il a eu le temps de participer à Mandalika, comme cause possible. "Je ne me suis rien cassé dans ma chute d'hier, elle était vraiment simple. Mais je pense qu'elle peut avoir cassé à la maison, en me levant du lit ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on voie ça, mais ça ne change pas ma récupération ou la date de mon retour."

En s'accordant un peu de repos supplémentaire, Álex Márquez espère désormais pouvoir faire son retour à temps plein dès la manche de Phillip Island la semaine prochaine, cependant il n'écarte pas devoir attendre une semaine supplémentaire : "Ça n'est pas la meilleure piste. Physiquement, elle est assez exigeante, avec les changements de direction et c'est là que je souffre le plus. Mais on va faire de notre mieux, et sinon j'attendrai la Thaïlande."