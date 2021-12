Álex Márquez veut apprendre à tracer sa route en 2022

Les trois succès conquis par Marc Márquez ont été les rares rayons de soleils dans une saison bien nuageuse pour Honda. Les trois autres pilotes de la marque japonaise ont terminé hors du top 10 au championnat et le moins bien placé d'entre eux, Álex Márquez, ne s'est classé qu'au 16e rang. Victime de nombreuses chutes dès les tests de pré-saison, le pilote LCR a abandonné dans le tiers des courses disputées, entre erreurs de sa part et soucis techniques, et quand il voyait l'arrivée, les résultats étaient rarement au rendez-vous.

"On n'a pas débuté [l'année] de la meilleure des façons. Pas que moi, tous les pilotes Honda ont eu des problèmes dans la première partie de la saison", a déploré le cadet des frères Márquez sur le site officiel du MotoGP. "On souffrait tous. La direction que l'on suivait n'était peut-être pas la bonne ou la meilleure."

Honda a peu à peu amélioré sa moto mais ce n'est qu'au GP de l'Algarve, avant-dernière manche de l'année, qu'Álex Márquez a pu se battre pour un podium sur lequel il était monté deux fois en 2020, sa première saison en MotoGP. Finalement quatrième de cette course, le #73 espère que l'expérience acquise en 2021 lui sera utile pour la suite de sa carrière.

"À partir de la mi-saison, la tendance a beaucoup évolué. Marc a pu gagner des courses, à Portimão j'étais très proche du podium, il y a eu des progrès. C'est positif. J'ai très vite et très bien mûri en 2021, qu'il s'agisse de mon style de pilotage ou de la compréhension de la moto. Je suis sûr que ça m'aidera à l'avenir."

"C'est une situation difficile, sincèrement, mais on est toujours motivés, je suis motivé, je suis le premier à vouloir sortir de cette situation", a ajouté un Álex Márquez plus confiant pour 2022 : "Parfois, la vie est un peu difficile. Il faut l'accepter, retrouver la confiance et continuer à y croire."

Dans les moments difficiles, Álex Márquez a souvent cherché des solutions dans les données des autres pilotes Honda, qu'il s'agisse de son coéquipier Takaaki Nakagami ou des représentants de l'équipe officielle. Sans vouloir se priver de ce travail collectif, l'Espagnol espère s'émanciper en 2022, pour définir des réglages qui lui conviennent au lieu d'adapter ceux des autres pilotes.

"Cette année, je me suis peut-être un peu trop concentré sur ce que les autres avaient, ce qu'ils choisissaient, toutes ces choses. C'est bien de le savoir mais j'ai appris que je dois tracer ma voie. Je dois croire en ce qu'on fait, en ce qui est bon, et on doit suivre notre instinct. OK, s'ils testent quelque chose de bon, pourquoi ne pas l'évaluer, mais on doit garder nos références et tracer notre route."

Cette tâche pourrait être facilitée par la nouvelle Honda. Le constructeur a testé un prototype radicalement nouveau à Misano puis à Jerez, avec une aérodynamique profondément revue. La RC213V souffrait d'un manque chronique d'adhérence à l'arrière en 2021 et, comme les autres pilotes, Álex Márquez sent que des progrès ont été faits sur la nouvelle moto.

"J'ai pu la tester à Jerez. C'est un concept totalement différent. C'est vraiment sympa. Dès le début, on eu a l'impression que la moto était rapide. Les chronos étaient bons et c'était le plus important. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On a surtout fait des progrès dans le grip arrière, mais on a régressé dans d'autres domaines. Il faut continuer et en tirer les leçons, voir si on peut compenser les pertes dans ces domaines pour être plus complets. Mais la base semble bonne."